سموتريتش: لم ولن ننسحب من جنوب لبنان وحزب الله في حالة ضعف (فيديو)

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن الجيش الإسرائيلي “لن ينسحب” من النقاط الخمس التي يتمركز فيها داخل جنوب لبنان، مؤكدا أن “القرى الشيعية المدمرة لن يعاد إعمارها”، مشيرا إلى أن (حزب الله) “أصبح بعيدا عن حدود إسرائيل وفي حالة ضعف”، على حد وصفه.

جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر “تعزيز الشمال” الذي عقد في مستوطنة “كريات شمونة”، الأربعاء، بمشاركة منظمات من المجتمع المدني، ورافقه فيه عدد من المسؤولين الإسرائيليين، بينهم وزيرة الاستيطان أوريت ستروك.

إسرائيل “لن تغادر جنوب لبنان”

وقال سموتريتش في رسالة مباشرة لـ(حزب الله) والحكومة اللبنانية “الجيش الإسرائيلي لم ينسحب –ولن ينسحب– من النقاط الخمس داخل لبنان، ومن يحاول اختبارنا سيجد أن القانون يسري أيضا في الضاحية. لا مناطق معزولة بعد الآن”.

وأضاف “القرى التي دمرت في جنوب لبنان لن تعاد إعمارها، ومن الواضح أن حزب الله اليوم في حالة ضعف”.

وفي فبراير/شباط الماضي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيبقى في 5 “نقاط إستراتيجية” في جنوب لبنان، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لانسحابه.

خطة اقتصادية واستيطانية موسعة في الشمال

في السياق الداخلي، كشف سموتريتش عن خطة لبيع أراضٍ بأسعار مخفضة لتشجيع الاستيطان في شمال البلاد، قائلا “سيتم بيع الأراضي للعائلات بمبلغ 100 ألف شيكل (29.61 ألف دولار)، وبتخفيض خاص لجنود الاحتياط حتى 50 ألف شيكل (14.8 ألف دولار). هذا ليس مجرد حافز اقتصادي، بل إعلان نوايا وطني”.

وأشار إلى أن الخطة تهدف إلى إعادة التوازن الجغرافي والاقتصادي للبلاد.