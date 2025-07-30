شاهد: زلزال كامشاتكا يهز العالم.. تحذيرات تسونامي تطال تشيلي واليابان والمكسيك

ألغت السلطات في تشيلي الدروس في المدارس بالمناطق الساحلية، اليوم الأربعاء، بعد تحذيرات من موجات تسونامي محتملة جراء الزلزال العنيف الذي ضرب شبه جزيرة كامشاتكا الروسية بقوة 8.8 درجة على مقياس ريختر.

وأعلنت البحرية البيروفية حالة إنذار على طول سواحل بيرو، فيما طُلب من السفن في هاواي مغادرة الموانئ بشكل عاجل تحسباً لوصول أمواج عاتية.

وأكد مدير معهد فيزياء الأرض التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، أن الزلزال كان حدثاً متوقعاً منذ نحو 30 عاماً، مشيراً إلى أن غياب العواقب الخطيرة حتى الآن يدل على استعدادات علمية ومنهجية مسبقة. وأوضح أن الهزات الارتدادية ستكون محسوسة خلال الفترة المقبلة، لكنها لن تكون قوية.

وذكر بيان صادر عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق 20 كيلومترا، وجرى تسجيل هزات ارتدادية بلغت قوتها 6.9 و6.3 درجات في المنطقة، أعقبتها تحذيرات من تسونامي.

تحذيرات في عدة دول

وأدى الزلزال إلى حدوث موجات تسونامي محدودة في بحيرة كوريل داخل محمية جنوب كامشاتكا دون تسجيل إصابات.

وفي اليابان، توقفت حركة القطارات على 41 خطاً، وأُغلق مطار سينداي الكبير. كما أصدرت الصين تحذيرات من موجات قد تضرب ساحل شنغهاي، ومقاطعة تشجيانغ الجنوبية وجزيرة تايوان.

وفي المكسيك، حذّر مركز التحذير من تسونامي التابع للبحرية، من احتمال وصول أمواج يصل ارتفاعها إلى متر واحد على الساحل الغربي، بينما توقعت الإكوادور أن تصل أمواج بارتفاع 1.4 متر إلى جزر غالاباغوس.

وبدورها، أكدت خدمات الطوارئ الروسية عدم وقوع أضرار في مدينة سيفيرو-كوريلسك، بينما تواصل فرق الإنقاذ والدفاع المدني في الدول المعنية مراقبة الأوضاع عن كثب في ظل استمرار التحذيرات من أمواج تسونامي في عدد من السواحل المطلة على المحيط الهادئ.