شاهد: وداع طفل لوالده الشهيد يهزّ مجمع الشفاء الطبي في غزة

ودّع طفل فلسطيني والده الشهيد في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، بعد أن استُهدف أثناء محاولته تفقد منزله في حي الزرقاء شمال القطاع مساء أمس.

وأوضح مراسل الجزيرة مباشر معاذ العمور أن القذائف الإسرائيلية أصابت الأب كامل زايد بينما كان برفقة ابنه عماد بالقرب من مدرسة بالحي ذاته، مما أدى إلى استشهاده على الفور، فيما تمكن الطفل بمعاونة أحد المارة من انتشاله ونقله إلى المجمع الطبي.

“بدي ريحة أبوي”

وفي حديث مؤثر وثقته كاميرا الجزيرة مباشر، قال الطفل وهو يبكي بحرقة “بدي ريحة أبوي.. قبل ما يستشهد جاب لي عنب بــ40 شيكل.. كان آخر شيء أعطاني إياه قبل رحيله”.

وأصر عماد، الذي يُعد أصغر أشقائه، على توجيه رسالة للعالم قائلاً “حابين نرجع على بيوتنا وعلى حارتنا.. وحابين يفكّوا عنّا الحرب”، وسط محاولات لتهدئته بينما كان يعيش لحظات صعبة من الفقدان.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بقطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.