عقوبات أمريكية على 115 فردا وكيانا وسفينة في 17 دولة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران، استهدفت أكثر من 115 فردا وكيانا وسفينة في 17 دولة، وذلك في إطار تصعيد إدارة الرئيس دونالد ترامب لحملة “أقصى الضغوط” ضد طهران، عقب استهداف منشآت نووية إيرانية في يونيو/حزيران الماضي.

وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات شملت تحديدا 15 شركة شحن و52 سفينة و12 فردا و53 كيانا قالت إنها تورطت في الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على إيران، لا سيما في قطاعي الشحن وتصدير النفط.

وأكدت الخزانة الأمريكية أن هذه العقوبات تتركز على “إمبراطورية شحن النفط الإيرانية” التي يديرها محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي.

ووصفت الوزارة هذه الخطوة بأنها “أهم إجراء عقابي يستهدف إيران منذ عام 2018″، في إشارة إلى مرحلة ما بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب.

وأوضحت واشنطن أن هذه الشبكات والشركات لعبت دورا محوريا في تمويل الأنشطة الإيرانية التي تشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي، مشددة على أن الولايات المتحدة ستواصل استهداف محاولات طهران للالتفاف على العقوبات الدولية وبيع نفطها بشكل غير قانوني.