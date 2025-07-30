وزير إسرائيلي يدعو إلى التخلي عن الأسرى في غزة

دعا وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، إلى الاحتلال الكامل لقطاع غزة، والتخلي عن الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية، في تصريحات أثارت موجة جدل عارمة في إسرائيل.

وقال إلياهو إنه “يجب التعامل مع المختطفين كأسرى حرب والانشغال بهم فقط بعد الحسم العسكري”، على حد تعبيره.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن إلياهو، قوله خلال مقابلة اليوم الأربعاء إن “الجيش مرتبك وكان يمكن حسم المعركة منذ وقت، الضغوط الدولية والداخلية تعوق الحسم”.

وقال الوزير الإسرائيلي خلال مقابلة مع إذاعة محلية “لا أدعو إلى إنشاء مستوطنات داخل أسوار في غزة، بل إلى مدينة كبيرة ويجب أن تكون غزة يهودية، موقفي هو أنه يجب علينا احتلال غزة”، على حد قوله.

يذكر أن إلياهو سبق وأن دعا إلى محو غزة، وقال “نحن نقوم بمسح الشر.. غزة كلها ستكون يهودية” كما لم يستبعد “إلقاء قنبلة نووية” على غزة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

ردود فعل غاضبة

من جانبها، قالت عائلات الأسرى في إسرائيل إن تصريح إلياهو “المستفز تجاوز حتى السقف المتدني الذي وضعه الوزير لنفسه”.

وأشاروا في بيان تعليقا على حديث الوزير إلى “أن إلياهو يُجسّد فشلًا أخلاقيًا وقيميًا خطيرًا.. ولا يُمثّل إرادة الشعب الذي يطالب بعودة جميع المختطفين وإنهاء القتال”، بحسب البيان.

وقال البيان “من يتحدث بهذه الطريقة عن مختطفين يتعفّنون في أنفاق الموت التابعة لحماس منذ 663 يومًا يُضعف إسرائيل ويُقوّي حماس“، على حد وصف البيان.

وذكر البيان أن “أسرى الحرب هم جنود يُؤسرون على يد جيش دولة أخرى.. أما الـ 50 مختطفًا ومختطفة فقد تم اختطافهم، فوق الأرض السيادية لدولة إسرائيل، في أكبر إخفاق منذ قيام الدولة”.

وادعى بيان قيادة العائلات “أن 80% من الجمهور يؤيّد صفقة تؤدّي إلى إطلاق سراح جميع المختطفين”.

وقال إن “الشعب يُدرك ما ترفض الحكومة استيعابه: علينا أن نعيد الجميع، ونُوقف القتال”.

“تقوم به الحكومة وتخفيه”

من جانبه، انتقد رئيس تحالف “الديمقراطيين” المعارض، يائير غولان، تصريح وزير التراث الإسرائيلي، قائلا إن “ما يفعله إلياهو، هو أنه يقول، صراحة، بما تقوم به الحكومة وتخفيه.. لقد قررت هذه الحكومة التضحية بالمختطفين وإطالة أمد الحرب إلى الأبد”.

وأشار إلى أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “تتحدث عن التهجير، والمحو، والاستيطان. وقال “يجب أن نرسل أعضاء هذه الحكومة إلى بيوتهم” في إشارة إلى إسقاطها.

تسبب ضررا للأمن والعلاقات الدولية

من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، إن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي تسبب ضررا للأمن والعلاقات الدولية وللتضامن مع إسرائيل، على حد وصفه.

وقال لابيد: “إذا لم تتم إقالة وزير التراث من منصبه اليوم فإن حكومة إسرائيل تقر فعليا بأنها تخلت عن المختطفين”.

وأشار زعيم المعارضة الإسرائيلية على حديث سابق للوزير اليميني وقال “بعد أن اقترح إلقاء قنبلة نووية على غزة وزير التراث يقترح الآن التخلي عن المختطفين وتركهم يموتون”.