غزة.. شهداء وجرحى وقوات الاحتلال تواصل استهداف الجوعى (فيديو)

استشهد عدد من الفلسطينيين، في قطاع غزة صباح اليوم الأربعاء، جراء غارات إسرائيلية متواصلة على أنحاء القطاع المحاصر، حيث استهدف الاحتلال تجمعات المواطنين قرب نقاط توزيع المساعدات.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر، باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 13 آخرين، جراء استهداف قوات الاحتلال تجمعات المواطنين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.

وقالت مصادر طبية في مستشفى العودة بالنصيرات، إنها استقبلت منذ صباح اليوم الأربعاء، جثامين 4 شهداء وعدد من المصابين، عقب قصف مدفعي إسرائيلي قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة.

شهداء ومصابون

وأفادت مصادر طبية في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، بوصول 3 شهداء وأكثر من 20 مصابا إلى المستشفى جراء إطلاق قوات الاحتلال النار قرب مركز المساعدات الإنسانية في منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال شنت بالمدفعية قصفا، على منطقة السطر الغربي بمدينة خان يونس، كما نفذت عمليات نسف في نفس المنطقة.

أكثر من 60 ألف شهيد في غزة

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 60,034 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويشكل الأطفال والنساء غالبية الضحايا، وسط استمرار القصف، وتدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية والمعيشية.

وأفادت مصادر طبية للجزيرة مباشر، أمس الثلاثاء، بأن عدد الشهداء ارتفع إلى 86 شهيدا منذ فجر الثلاثاء، بينهم 31 شهيدا من منتظري المساعدات، إضافة إلى وفاة طفلة بسبب الجوع وسوء التغذية في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، في ظل تفشي المجاعة بشكل مأساوي، خاصة في المناطق الشمالية والوسطى.

وأشارت المصادر إلى أن عدد المصابين منذ 7 أكتوبر ارتفع إلى 145,870، ولا تزال مئات الجثامين تحت الأنقاض، لعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إلى المناطق المستهدفة بسبب تواصل القصف ونقص الوقود والمعدات.