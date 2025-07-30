قرار لبرشلونة بشأن مباراتيه القادمتين في جولة آسيا

أصدر نادي برشلونة الإسباني بيانًا بشأن المباراتين المتبقيتين من جولته الآسيوية، والتي يخوضها ضمن التحضيرات للموسم الجديد 2025-2026.

وأكد النادي الكاتلوني في بيان الثلاثاء أنه سيبث مباراتي الفريق الوديتين في كوريا الجنوبية “مجانا” عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

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ويستعد الفريق الكتالوني لمواجهة سول يوم 31 يوليو/تموز، ثم دايجو يوم 4 أغسطس/آب المقبل في ختام جولته الآسيوية.

وكان برشلونة اضطر لإصدار بيان اعتذار بعد مباراته الودية الأولى التي هزم فيها فيسيل كوبي الياباني 3-1، يوم الأحد الماضي، بسبب حالة الارتباك والإزعاج التي أثرت على استقرار البث المباشر للمباراة على منصاته الرسمية، التي تعرضت لمحاولات هجوم واختراق إلكتروني.

وأوضح النادي أن بث مباريات الجولة كان قد أُسند لجهة خارجية مع وعود بتوفير خدمة عالية الجودة، إلا أن تلك الوعود لم تُنفذ لأسباب خارجة عن إرادة النادي.

ومن المقرر أن يختتم برشلونة مبارياته الودية بمواجهة كومو الإيطالي يوم 10 أغسطس/آب المقبل في كأس خوان جامبر.