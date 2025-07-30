مصر تعلن إسقاط أطنان من المساعدات جوا على غزة

أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية “إسقاط جوي” لأطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقالت القوات المسلحة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية، إن 4 طائرات عسكرية أقلعت من الأراضي المصرية، محمّلة بكميات كبيرة من المواد الغذائية، بهدف إسقاطها جوا على المناطق التي يصعب الوصول إليها برا داخل قطاع غزة.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي في “إطار الجهود المصرية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني، والتنسيق المكثف مع مختلف الأطراف والقوى الدولية من أجل وقف تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة”.

#المتحدث_العسكرى : تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى .. مصر تسقط أطنان من المساعدات جواً على قطاع غزة … إنستجرام :https://t.co/IuW9VBiCH0

ثريدز :https://t.co/nQnX4C54Wb pic.twitter.com/SrGKUK33ul — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) July 30, 2025

وأشار البيان إلى أن المساعدات التي تقدمها مصر تمثّل نحو 80% من إجمالي ما تم إدخاله من مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة، مؤكدا “استمرار الدولة المصرية في جهودها المكثفة بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة لإغاثة المتضررين”.

وأضاف البيان: يأتي هذا التحرك الجوي بالتزامن مع استمرار قوافل المساعدات المصرية التي تدخل القطاع عبر الطرق البرية، في إطار موقف القاهرة الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وضرورة إنهاء معاناته الإنسانية المتفاقمة.