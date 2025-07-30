مظاهرات في مدن أوروبية تندد بالحرب على غزة وتدعو لمقاطعة إسرائيل (فيديو)

شهدت مدن أوروبية، اليوم الأربعاء، مظاهرات تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث رفع المتظاهرون شعارات تدعو إلى مقاطعة إسرائيل والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.

وتجمع متظاهرون في مدن آيندهوفن الهولندية، وبرلين الألمانية، وميلانو الإيطالية، للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في غزة.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات كُتب عليها “قاطعوا إسرائيل” وشعارات تندد بـ”الإبادة الجماعية” في القطاع، كما رددوا هتافات تدعو لإنهاء الحصار ووقف الحرب.

ومؤخرا اتسعت رقعة الغضب الشعبي في أنحاء العالم تجاه استمرار الحرب في غزة، وتزايد الدعوات لوقف ما يجري في القطاع المحاصر والمجوع.

وتواجه غزة أزمة إنسانية حادة، إذ تتفاقم المجاعة تحت وطأة حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ورغم التحذيرات الدولية، تواصل إسرائيل إغلاق معابر القطاع أمام المساعدات منذ 2 مارس/آذار الماضي، مما يهدد بوفاة جماعية تطال أكثر من 100 ألف طفل.

ووفق وزارة الصحة، بلغ عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية 133 فلسطينياً بينهم 87 طفلاً. وقد أسفرت هذه الحرب عن أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح، وآلاف المفقودين، وتشريد مئات الآلاف، وسط تجاهل دولي متواصل.