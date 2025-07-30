معظمهم من منتظري المساعدات.. 91 شهيدا في غزة منذ فجر الأربعاء (فيديو)

استشهد 91 فلسطينيا منذ فجر الأربعاء، جراء قصف واستهدافات إسرائيلية طالت مناطق متعددة في قطاع غزة، من بينها مراكز توزيع المساعدات، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين في شمال القطاع وجنوبه.

وأكدت مصادر طبية للجزيرة مباشر أن من بين الشهداء 77 فلسطينيا سقطوا خلال الساعات الـ24 الماضية، أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية شمالي قطاع غزة ومدينة رفح جنوبا، فيما بلغ عدد المصابين جراء تلك الهجمات أكثر من 400 شخص، معظمهم في حالات حرجة.

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي ضحايا استهداف طوابير المساعدات منذ بدء الحرب ارتفع إلى 1265 شهيدا وأكثر من 8552 مصابا، في مجازر تعرف محليا باسم “شهداء لقمة العيش”.

محور زكيم (شمال غرب قطاع غزة):

واستشهد 56 شخصا ومئات المصابين، جراء قصف إسرائيلي استهدف المدنيين أثناء انتظارهم المساعدات الغذائية، وقد نقل الضحايا إلى مستشفيي القدس والسرايا الميداني في مدينة غزة.

شمال غرب بيت لاهيا (شمال قطاع غزة):

استقبل مستشفى السرايا الميداني 30 إصابة من بين المنتظرين عند نقاط توزيع المساعدات في هذه المنطقة.

محور موراغ (شمال رفح – جنوب قطاع غزة):

21 شهيدا وعشرات المصابين جراء استهدافات متواصلة من قوات الاحتلال لمراكز توزيع المساعدات.

مدينة غزة (وسط القطاع):

حي الدرج: استشهاد مواطنَين في قصف قرب مدرسة الزهراء، إضافة إلى شهداء آخرين في حي الزيتون المجاور.

المنطقة الشرقية: استشهاد مصور صحفي بقصف مباشر من الطائرات الحربية الإسرائيلية.

محيط كنيسة العائلة المقدسة – دير اللاتين: استشهاد مواطن وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال لمجموعة من المدنيين.

خان يونس (جنوب قطاع غزة):

شهداء وجرحى أثناء تجمع المدنيين قرب أحد مراكز توزيع المساعدات جنوب المدينة، وفق ما أفاد به مراسل الجزيرة مباشر.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 60,138 شهيدا، و146,269 مصابا، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفادت مصادر طبية، الأربعاء، بأن من بين الحصيلة 8,970 شهيدا، و34,228 مصابا، منذ 18 مارس/آذار الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.