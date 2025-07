هل يؤثر على موقف الرئيس الأمريكي؟ انقسام بين مؤيدي ترامب بشأن إسرائيل

أصبح دعم الولايات المتحدة لإسرائيل الذي يُعد أحد ركائز الأيديولوجية الأمريكية المحافظة موضع تساؤل داخل التيار المؤيد لدونالد ترامب، فهل يؤثر ذلك على موقف الرئيس الأمريكي؟

كتبت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين على إكس “ليس هناك أصدق وأسهل قولا من أن 7 أكتوبر/تشرين الأول في إسرائيل كان مروعا، وأنه يجب الإفراج عن جميع الرهائن، ولكن الأمر يسري على الإبادة الجماعية والأزمة الإنسانية والجوع الذي تشهده غزة“.

وذكر تقرير (لفرانس برس) اليوم الأربعاء “بذلك تصبح مارجوري تايلور غرين- المحسوبة على اليمين المتطرف- والمؤيدة لترامب، أول نائبة جمهورية تستخدم مصطلح “إبادة جماعية” لوصف ما ترتكبه إسرائيل في القطاع الفلسطيني.

ومنذ النكبة الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل، حظي دعم واشنطن لها بتأييد واسع من جميع الأطراف على حد سواء في مجلس النواب، وخاصة من اليمين، ويُعزى هذا الموقف جزئيا إلى تأثير بعض الحركات المسيحية الإنجيلية التي ترى في الدولة اليهودية تحقيقا لنبوءات توراتية.

I can unequivocally say that what happened to innocent people in Israel on Oct 7th was horrific.

Just as I can unequivocally say that what has been happening to innocent people and children in Gaza is horrific.

This war and humanitarian crisis must end!

