وفاة لطفي لبيب عن 78 عاما بعد صراع طويل مع المرض

توفي الفنان المصري لطفي لبيب، اليوم الأربعاء، داخل أحد المستشفيات بالقاهرة أثناء وجوده في غرفة العناية المركزة، عن عمر ناهز 78 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

وأكد منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، خبر الوفاة عبر حسابه على “فيسبوك”، فيما نعاه عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

وكان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد أعلن أمس، تدهور الحالة الصحية للفنان الراحل وعودته مجدداً إلى العناية المركزة، مؤكداً أنه كان يمر بمرحلة حرجة، وطالب محبيه بالدعاء له.

تاريخ حافل ونعي واسع

ويعد لطفي لبيب من أبرز نجوم السينما والدراما المصرية، إذ قدم أكثر من 100 فيلم و30 عملاً درامياً، وشارك كبار النجوم منهم عادل إمام في فيلم “السفارة في العمارة”، إضافة إلى أدواره المؤثرة في العديد من المسلسلات.

إنا لله وإنا إليه راجعون…. رحم الله الفنان الكبير لطفي لبيب واسكنه فسيح جناته وألهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان….البقاء لله pic.twitter.com/C9Kp1FjsZI — Youssef el sherif (@ElSherif) July 30, 2025

ونعى عدد كبير من الفنانين الراحل بكلمات حزينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكتب يوسف الشريف “إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله الفنان الكبير لطفي لبيب”.

وداعا آستاذ لطفى لبيب ، اللّه يرحمك يا رب

.. شرفت و إشتغلت مع استاذ لطفى كثيرا ، كان دائما الأستاذ الفنان

الخلوق المثقف .. اللّٰه يرحمك يارب pic.twitter.com/I6Dojj7k2y — Karim Abdel Aziz (@karimabdelaziz) July 30, 2025

فيما وصفه أشرف زكي بأنه “صاحب البهجة”. كما نعته يسرا وكريم عبد العزيز وبيومي فؤاد وآخرون، مؤكدين أن رحيله خسارة كبيرة للفن المصري والعربي.

ألف رحمة ونور عليك يا عم لطفي 💔

في أمان ورحاب الله الفنان الكبير #لطفي_لبيب

ذكريات كتير جميلة كنا شاهدين عليها سوا وعمري ما هنساك.

سلم لي على كل الحبايب. pic.twitter.com/6ZULBIa7QB — Mohamed Mohsen (@Mohsen) July 30, 2025

وعانى الفنان الراحل في السنوات الأخيرة من أزمات صحية متتالية، أبرزها جلطة دماغية أثرت على حركته ونطقه، بالإضافة إلى إصابته بسرطان في الحنجرة بداية عام 2025. وكان قد أعلن اعتزاله التمثيل بعد تراجع حالته الصحية.