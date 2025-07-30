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وفاة لطفي لبيب عن 78 عاما بعد صراع طويل مع المرض

الفنان المصري لطفي لبيب
الفنان المصري لطفي لبيب (وسائل التواصل)
سيد توكل
30/7/2025-|آخر تحديث: 03:53 PM (توقيت مكة)

توفي الفنان المصري لطفي لبيب، اليوم الأربعاء، داخل أحد المستشفيات بالقاهرة أثناء وجوده في غرفة العناية المركزة، عن عمر ناهز 78 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

وأكد منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، خبر الوفاة عبر حسابه على “فيسبوك”، فيما نعاه عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

وكان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد أعلن أمس، تدهور الحالة الصحية للفنان الراحل وعودته مجدداً إلى العناية المركزة، مؤكداً أنه كان يمر بمرحلة حرجة، وطالب محبيه بالدعاء له.

لقطة من فيلم “السفارة في العمارة” تجمع بين الفنانيْن لطفي لبيب  وعادل إمام

تاريخ حافل ونعي واسع

ويعد لطفي لبيب من أبرز نجوم السينما والدراما المصرية، إذ قدم أكثر من 100 فيلم و30 عملاً درامياً، وشارك كبار النجوم منهم عادل إمام في فيلم “السفارة في العمارة”، إضافة إلى أدواره المؤثرة في العديد من المسلسلات.

ونعى عدد كبير من الفنانين الراحل بكلمات حزينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكتب يوسف الشريف “إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله الفنان الكبير لطفي لبيب”.

فيما وصفه أشرف زكي بأنه “صاحب البهجة”. كما نعته يسرا وكريم عبد العزيز وبيومي فؤاد وآخرون، مؤكدين أن رحيله خسارة كبيرة للفن المصري والعربي.

وعانى الفنان الراحل في السنوات الأخيرة من أزمات صحية متتالية، أبرزها جلطة دماغية أثرت على حركته ونطقه، بالإضافة إلى إصابته بسرطان في الحنجرة بداية عام 2025. وكان قد أعلن اعتزاله التمثيل بعد تراجع حالته الصحية.

المصدر: مواقع التواصل + وسائل إعلام مصرية

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