يوكوهاما مارينوس ضد ليفربول.. محمد صلاح يقود الريدز في جولة اليابان استعدادا للموسم الجديد (فيديو)

يخوض فريق ليفربول الإنجليزي، مباراته الودية الرابعة حاليا أمام يوكوهاما مارينوس الياباني على ملعب الأخير، ضمن استعدادات “الريدز” لانطلاق الموسم الجديد.

ودفع الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، بالتشكيلة الأساسية التي تضم الوافد الفرنسي الجديد هوغو إيكيتيكي بجوار فلوريان فيرتز ومحمد صلاح في خط الهجوم، سعيا لتثبيت أسلوب اللعب قبل انطلاق الموسم.

ويشارك أيضا الحارس مامارداشفيلي والمدافع ميلوس كيركيز ضمن أبرز الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي هذا الصيف.

الجولة الآسيوية تقترب من نهايتها

وتأتي هذه المباراة قبل الأخيرة في تحضيرات ليفربول للموسم الجديد، إذ سيواجه أتلتيك بيلباو عقبها، قبل مواجهة كريستال بالاس في مباراة “الدرع الخيرية” على ملعب ويمبلي يوم 10 أغسطس/آب القادم، على أن يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 15 أغسطس بمواجهة بورنموث.

وكان ليفربول قد فاز على بريستون نورث إيند (3-1) وستوك سيتي (5-0) في مبارياته الودية الأولى، قبل أن يتعرض للهزيمة أمام ميلان الإيطالي (4-2) في هونغ كونغ ضمن جولته الآسيوية.