30 شهيدا ومئات المصابين جراء استهداف إسرائيل منتظري المساعدات في “زكيم” (فيديو)

استشهد أكثر من 30 فلسطينيا، وأصيب المئات بجروح، غالبيتها خطيرة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قرب مراكز توزيع المساعدات في منطقة السودانية “زكيم” شمال غرب قطاع غزة.

وكانت مصادر طبية أكدت للجزيرة مباشر أن حصيلة شهداء المساعدات الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 60 شهيدا، وأكثر من 195 مصابا، ليرتفع إجمالي شهداء المساعدات ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 1,239 شهيدا، وأكثر من 8,152 مصابا.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 60,138 شهيدا، و146,269 مصابا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأفادت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 8,970 شهيدا، و34,228 مصابا، منذ 18 مارس/ آذار الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.