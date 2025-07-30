40 عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون ترامب بالتحرك لوقف المجاعة في غزة

وجّه أربعون عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ الأمريكي من بينهم زعيم الديمقراطيين في المجلس السناتور تشاك شومر، نداءً إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب لحثها على اتخاذ دور أكثر فاعلية في معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، مؤكدين أن المؤسسة الأمريكية المدعومة من إسرائيل، والمكلفة بتوزيع المساعدات الغذائية، فشلت في أداء مهامها.

وجاء في الخطاب، الذي وُجّه الثلاثاء إلى وزير الخارجية، ماركو روبيو، والمبعوث الرئاسي الخاص ستيف ويتكوف، أن “مؤسسة غزة الإنسانية”، التي أُنشئت في فبراير/شباط بدعم من إدارة ترامب، “أخفقت في مواجهة الأزمة الإنسانية المتصاعدة وأسهمت في ارتفاع غير مقبول في أعداد القتلى المدنيين قرب مواقع توزيع المساعدات”.

ويُعد هذا الخطاب تعبيراً عن موقف موحّد من جانب عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، الذين دعوا إلى إعادة تقييم النهج الأمريكي في أعقاب انهيار محادثات وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي.

وكان الرئيس ترامب قد أعرب عن قلقه من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، متبنياً لهجة مغايرة لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي نفى وجود مجاعة في القطاع. إلا أن موقف ترامب المستقبلي من المسألة لا يزال غير واضح.

وقال السيناتور الديمقراطي عن ولاية هاواي، برايان شاتس، إن الاعتقاد بأن الجيش الإسرائيلي – وهو من أكثر الجيوش تطوراً في العالم – غير قادر على توزيع المساعدات أو ضبط الحشود “أمر غير موثوق على الإطلاق”، مضيفاً: “لقد اختاروا إنشاء طريقة جديدة لتوزيع الغذاء، لكنها لم تنجح على الإطلاق”.