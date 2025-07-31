“أنصار الله” تعلن تنفيذ 3 عمليات ضد مواقع إسرائيلية في يافا وعسقلان والنقب

أعلنت جماعة “أنصار الله” في اليمن، الأربعاء، أن سلاح الجو المسيّر التابع لها، نفّذ 3 عمليات عسكرية نوعية استهدفت 3 أهداف للجيش الإسرائيلي في “مناطق يافا وعسقلان والنقب بفلسطين المحتلة”، مستخدما 5 طائرات مسيّرة.

وأوضح المتحدث العسكري باسم الجماعة أن العملية الأولى استهدفت هدفا حيويا في منطقة يافا بطائرتين مسيّرتين، بينما استهدفت العملية الثانية هدفا عسكريا في منطقة عسقلان بطائرتين أخريين، في حين استهدفت العملية الثالثة هدفا عسكريا في منطقة النقب بطائرة مسيّرة واحدة، مؤكدا “تحقيق العمليات لأهدافها بنجاح”.

وأكد بيان “أنصار الله” أن هذه الهجمات تأتي “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في قطاع غزة“.

ودعا البيان “أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى التحرك والضغط لرفع الحصار المفروض على غزة”، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن القطاع.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف سلاح الجو المسير أهداف عسكرية وحساسة للعدو الإسرائيلي في "يافا" و"عسقلان" و"النقب" بفلسطين المحتلة – 30 يوليو 2025م بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن… pic.twitter.com/XFMx7YAONa — الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) July 30, 2025

وأعلنت تل أبيب، مساء الأربعاء، اعتراض طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن تجاه الأراضي الإسرائيلية.

وتشن جماعة “أنصار الله”، دعما لغزة، هجمات متواصلة على إسرائيل باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، كما تستهدف السفن المرتبطة بها أو المتجهة نحوها.