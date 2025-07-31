“إياكِ أن تقولي ذلك”.. رد مفاجئ من المفكر الفلسطيني منير شفيق على سؤال من مذيعة الجزيرة مباشر (شاهد)

فاجأ المفكر الفلسطيني منير شفيق جمهور المشاهدين بإجابة قاطعة على سؤال طرحته مذيعة الجزيرة مباشر، حول ما إذا كانت فلسطين قد هُزمت، مؤكدًا أن ما يجري هو انتصار لا هزيمة، وأن إسرائيل هي الطرف المهزوم سياسيا وأخلاقيا.

وقال شفيق في مقابلة مع برنامج (المسائية) “إياكِ أن تقولي ذلك أو تتوهموا الهزيمة. فلسطين لا تُهزم ولن تُهزم. نحن ضحايا، نعم، مثقلون بالجراح، ولكننا لم نُهزم، بل انتصرنا في هذه المعركة وسننتصر”.

وأضاف أن الرأي العام العالمي يشهد تحولا ملحوظا في موقفه من الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى تصاعد الإدانات والرفض حتى لحاملي جواز السفر الإسرائيلي.

“قضيتنا عادلة”

واعتبر شفيق أن الانتصار الفلسطيني لا يُقاس بعدد الشهداء والخسائر الميدانية، بل بما تحقق من مكاسب سياسية ومعنوية، قائلًا “نحن انتصرنا سياسيا وأخلاقيا ومعنويا. قضيتنا أصبحت اليوم تحظى باحترام وتقدير دولي، وهناك من يسعى للاعتراف بها”.

وختم حديثه بالتأكيد على أن كل محاولات التآمر لوقف إطلاق النار دون الاعتراف بانتصار المقاومة ستفشل، لأن “قضيتنا عادلة، ولدينا مقاومة حية برجالها ونسائها وأطفالها، بل إن الأرض والسماء والحجر والشجر كلها تدافع عن فلسطين”.