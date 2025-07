“الأونروا” تحذر من مخاطر إسقاط المساعدات جوا وتؤكد: آلاف الشاحنات تنتظر دخول غزة

وجهت مديرة الاتصالات بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) جوليت توما انتقادات حادة لعملية إسقاط المساعدات جوا على قطاع غزة، وطالبت بالسماح لمنظمات الأمم المتحدة بإدخال المساعدات عبر المنافذ البرية بلا قيود.

وقالت جوليت في مقابلة مع إذاعة “دويتش فيلا” الألمانية، الأربعاء، إن إنزال المساعدات جوا عملية “غير ضرورية على الإطلاق وغير فعالة ومكلفة وخطيرة”، مشيرة إلى أن هناك “طريقا أسرع وأكثر أمانا وكرامة وهو البر”.

وأشارت إلى أنه خلال وقف إطلاق النار في غزة في وقت سابق من العام الجاري تمكنت منظمات الأمم المتحدة، بما فيها (الأونروا)، من إدخال ما بين 500 إلى 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة، مضيفة أنه “يجب العودة إلى ذلك”.

وفي منشور آخر على “إكس” وصفت (الأونروا) المجاعة في غزة بأنها “من صنع الإنسان”، وطالبت بالسماح لمنظمات الأمم المتحدة “بتقديم المساعدات لمن هم في أشد الحاجة إليها، ومن بينهم مليون طفل”.

The #famine in #Gaza is entirely man-made. Responding with air drops is both unnecessary and dangerous.

The UN, including UNRWA, must be allowed to do its work so that aid can safely reach those who need it the most, including 1 million hungry children.

Let our 6,000 trucks… pic.twitter.com/vqEYZXQYon

— UNRWA (@UNRWA) July 30, 2025