البوتوكس القاتل.. إصابة 30 شخصا بالتسمم بعد استعمال حقن تجميلية مغشوشة (شاهد)

كشفت هيئة الأمن الصحي في المملكة المتحدة عن تسجيل أكثر من 30 حالة تسمم بوتوليني خطير (Botulism) خلال الأسابيع الأخيرة، نتيجة استخدام حقن بوتوكس غير مرخصة في مراكز تجميل غير مؤهلة.

الحالات وقعت لدى نساء ورجال خضعوا لإجراءات تجميلية في صالونات تجميل تجارية أو عبر ممارسين مستقلين، بعيدا عن الإشراف الطبي أو العيادات المتخصصة.

وبحسب الهيئة، فإن السبب المباشر للتسمم هو حقن تحتوي على مادة “البوتولينوم توكسين” المغشوشة أو المقلدة، والتي لم تخضع للفحص أو الترخيص من الجهات الطبية المختصة.

أعراض خطيرة.. بعضها يهدد الحياة

التسمم بالبكتيريا العصبية Clostridium botulinum الناتجة عن البوتوكس المغشوش، لا يتوقف عند أعراض موضعية، بل قد يؤدي إلى شلل عضلي تدريجي. ومن أبرز الأعراض التي ظهرت على المصابين:

صعوبة في البلع.

ضعف في عضلات الوجه.

تلعثم في النطق.

مشكلات تنفسية حادة وصلت ببعض الحالات إلى الحاجة لأجهزة دعم تنفسي في المستشفيات.

وقال مسؤولو الصحة إن التسمم قد يظهر بعد ساعات أو حتى أيام من الحقن، ما يجعل تشخيصه متأخرًا أحيانًا، ويضاعف خطر المضاعفات.

نداء تحذيري: لا تختصر الطريق إلى الجمال

الجهات الصحية البريطانية أطلقت تحذيرًا عامًا للمواطنين، بعد تزايد هذه الحالات، تؤكد فيه على ضرورة:

التحقق من ترخيص المركز التجميلي أو العيادة.

التأكد من أن مقدم الخدمة طبيب أو ممارس صحي معتمد.

الامتناع عن الخضوع لحقن في صالونات أو من أشخاص غير مؤهلين.

الطلب المسبق للاطلاع على نوع المنتج المستخدم وترخيصه الطبي.

وأوضح خبراء أن اللجوء إلى منتجات رخيصة أو عروض مغرية قد يؤدي إلى نتائج كارثية، مشيرين إلى أن بعض الضحايا يطالبون بعلاجهم فترات طويلة في وحدات العناية المركزة.

كما شددت وزارة الصحة البريطانية أن أي منتج تجميلي يتم حقنه في الجسم يجب أن يكون مرخصا من وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA).

وفي الوقت الذي يسعى فيه البعض إلى تحسين مظهرهم، قد يكون الطريق إلى الجمال محفوفا بالمخاطر إن لم تٌراعَ فيه السلامة والمهنية. ومع تزايد حوادث البوتوكس المغشوش في بريطانيا، تبقى سلامة المريض فوق كل اعتبارات السعر أو السرعة.