بعد وفاة 4 مشجعين لمولودية العاصمة ..الرئاسة الجزائرية تحيل الملف إلى القضاء

قالت رئاسة الجمهورية الجزائرية، مساء الأربعاء، إنها تسلمت التقرير النهائي من لجنة التحقيق في حادث وفاة أربعة مشجعين لفريق مولودية الجزائر، بطل دوري المحترفين المحلي لكرة القدم، وإنها سلمته بدورها إلى الجهات القضائية للبت فيه.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية أن الجهات القضائية “عُهِد إليها باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.

وكان أربعة مشجعين لمولودية الجزائر قد توفوا، وأُصيب العشرات، جراء حادث مأساوي وقع في المدرج العلوي لملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية، مع بدء احتفالات جماهير الفريق باللقب التاسع، عقب تعادله السلبي مع ضيفه نجم مقرة، ضمن الجولة الثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري، التي أُجريت يوم 21 يونيو/حزيران الماضي.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أمر حينها بفتح تحقيق معمق، للوقوف على أوجه القصور وتحديد المسؤوليات