الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على منظمة التحرير ومسؤولي السلطة الفلسطينية

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الخميس أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، زاعمة أنهما (أي المنظمة والسلطة) تقوضان جهود السلام.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تمنع المستهدفين بالعقوبات من الحصول على تأشيرات سفر إلى الولايات المتحدة.

وأورد البيان “من مصلحة أمننا القومي فرض عقوبات ومحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على عدم الامتثال لالتزاماتهما وتقويض آفاق السلام”، على حد وصف البيان.

التزامات السلام في الشرق الأوسط

وقالت الخارجية الأمريكية إن “منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لا تلتزمان بالتعهدات بموجب قانون الالتزام بتعهدات منظمة التحرير لعام 1989 وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002”.

وأضافت أن “السلطة الفلسطينية اتخذت خطوات لتدويل النزاع مع إسرائيل من خلال المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وهو ما يتعارض مع التزامات سابقة بدعم قراري مجلس الأمن 242 و338″.

واتهم بيان الخارجية الأمريكية، السلطة الفلسطينية بأنها “تواصل التحريض على العنف وتمجيد الإرهاب، لا سيما في المناهج الدراسية، وتمنح دعماً مادياً للأسرى ومنفذي الهجمات”.

وقالت “الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات على مسؤولي منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، تشمل منع إصدار تأشيرات دخول، استناداً إلى المادة 604 (أ)(1) من قانون التزامات السلام.