بفضل الذكاء الاصطناعي.. شركات أمريكية تصل قيمتها إلى 4 تريليون دولار

استثمرت مجموعة من الشركات الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المرتبطة به وبدأت تحصد مكاسب هذه الاستثمارات التي ظهرت في ارتفاع كبير في قيمتها السوقية.

من بينها شركة مايكروسوفت العملاقة التي ارتفعت قيمة أسهمها في معاملات اليوم الخميس في بورصة نيويورك بنسبة 6.4% لتصل إلى 4 تريليونات دولار.

وأعلنت شركة مايكروسوفت أمس الأربعاء أن الإيرادات السنوية لمنصة الحوسبة السحابية الرائدة “أزور” تجاوزت 75 مليار دولار، بزيادة قدرها 34% مقارنة بالعام الماضي. ويعد قطاع “أزور” السحابي محورا رئيسيا في جهود مايكروسوفت للتحول نحو الذكاء الاصطناعي.

الشركة الأولى التي وصلت لهذه القيمة

وبذلك تكون مايكروسوفت ثاني شركة أمريكية تصل إلى هذه القيمة السوقية الهائلة، وذلك بعد شركة انفيديا المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية فائقة السرعة، التي بلغت قيمتها السوقية 4 تريليون دولار في 9 يوليو/تموز الجاري، وارتفعت بعدها بنحو 400 مليار دولار، وفق صحيفة فاينانشال تايمز.

ونقلت الصحيفة عن محللين في “دويتشه بنك” أن النتائج القوية التي تحققت هذا الأسبوع “أعادت إشعال الضجة حول الاستثمار في الذكاء الاصطناعي”.

كما ارتفعت قيمة أسهم شركة ميتا، التي تمتلك فيسبوك وإنستغرام وواتساب، بنسبة 12% الخميس.

وأعلنت شركة “اوبن إيه آي” المدعومة من مايكروسوفت أنها رفعت من توقعاتها لإيراداتها إلى ما يقرب من ثمانية مليارات دولار في عام 2025، بزيادة مليار دولار عن توقعاتها في وقت سابق من العام الجاري.

وارتفع مؤشر ناسداك، الذي يعكس أسعار أسهم أكبر الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا، اليوم الخميس بنسبة 1.3%، ما يعكس حالة من التفاؤل بين المستثمرين حول أداء شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.

تأثير رسوم ترامب الجمركية

وكانت أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية تراجعت بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على عدد كبير من الدول في شهر أبريل/نيسان الماضي.

إلا أنها عادت إلى الارتفاع لمستويات تفوق ما قبل إعلان هذه الرسوم مع توصل ترامب لاتفاقات تجارية مع الاتحاد الأوروبي واليابان.

وعلى الرغم من أنه لا زالت هناك حالة من عدم اليقين في الأسواق، نظرا لأنه لم يتم التوصل لاتفاق تجاري حتى الآن بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، إلى أن هناك ثقة من جانب المستثمرين في أهمية الاستثمار في مجال الذكاء الاصكناعي والمكاسب التي يمكن أن يحققها.