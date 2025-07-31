بيان لأمريكا و12 دولة أوروبية بشأن نشاط الاستخبارات الإيرانية

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس بيانا مشتركا مع مجموعة من الدول الحليفة لها في أوروبا نددت فيه بما وصفته “بالعدد المتزايد من التهديدات من قبل أجهزة الاستخبارات الإيرانية” في أراضيها.

وذكر بيان الخارجية الأمريكية أن قائمة الدول المشاركة في إصداره تضم بريطانيا وألبانيا والنمسا وبلجيكا وكندا وجمهورية التشيك والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا والسويد.

وقال البيان إن حكومات تلك الدول “متحدة في معارضة محاولات أجهزة الاستخبارات الإيرانية القتل والخطف والتحرش بالناس في أوروبا وأمريكا الشمالية في انتهاك واضح لسيادتنا”.

وأضاف البيان أن “هذه الأجهزة (الإيرانية) تتعاون بشكل متزايد مع منظمات إجرامية دولية لاستهداف الصحفيين والمعارضين والمواطنين اليهود والمسؤولين الحاليين والسابقين في أوروبا وأمريكا الشمالية”، مؤكدا أن “هذا غير مقبول”.

وأكد البيان أن حكومات الدول التي أصدرته تعتبر “كل أشكال هذه الهجمات، بغض النظر عمن تستهدفه، انتهاكا لسيادتنا”، مضيفا أنها “ملتزمة بالعمل معا لمنع هذه الأفعال”.

وطالب البيان السلطات الإيرانية بأن “توقف فورا كل هذه الأنشطة غير القانونية على أراضينا”.

تحذيرات بريطانية سابقة

في وقت سابق من شهر يوليو/تموز الجاري، حذّرت لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني من أن مخاطر شن إيران هجمات على الأراضي البريطانية ازداد “بشكل كبير” مع ما لا يقل عن 20 محاولة قتل أو خطف منذ عام 2022.

وكان كين مكالوم، رئيس جهاز الأمن الداخلي البريطاني المعروف باسم “إم أي-5″، قال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن جهازه كشف 20 مؤامرة مدعومة من إيران منذ عام 2022، وأن غالبيتها كانت تستهدف معارضين إيرانيين مقيمين في بريطانيا.

وأعلنت الحكومة البريطانية في مارس/آذار الماضي أنها ستلزم إيران بتسجيل جميع أنشطة النفوذ السياسي، مشيرة إلى “السلوك العدواني المتزايد” لأجهزة المخابرات الإيرانية.

كما اتّهمت الاستخبارات الهولندية طهران بالإعداد لمحاولة اغتيال في عام 2024 لإيراني يقيم في هولندا. واعتقلت الشرطة الهولندية اثنين من المشتبه بهم.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنه يشتبه بأن أحد المعتقلين متورط أيضا في محاولة اغتيال السياسي اليميني الإسباني أليخو فيدال-كوادراس، وهو من داعمي المعارضة الإيرانية، وأصيب في إطلاق نار في مدريد في عام 2023.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية في عام 2023 توجيه الاتهام لثلاثة أعضاء في عصابة إجرامية أوروبية يشتبه بأنها ضالعة في مؤامرة مدعومة من طهران لاغتيال صحفي إيراني-أمريكي معارض.