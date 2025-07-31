“جلد على عظم”.. أطفال لا يقدرون حتى على البكاء في مستشفيات غزة (فيديو)

على الجدران المطلية باللون الوردي في جناح علاج سوء التغذية لدى الأطفال بمستشفى ناصر في قطاع غزة، رسومات كرتونية لأطفال يركضون ويبتسمون ويلعبون بالورود والبالونات.

تحت الصور، مجموعة من الأمهات يرقبن أطفالهن الرضع الذين يرقدون دون حركة أو صوت، معظمهم منهكون للغاية بسبب الجوع الشديد لدرجة أنهم لا يقدرون حتى على البكاء.

"أنا جعانة وأولادي جعانين".. استغاثة أم فلسطينية من الجوع هي وأطفالها جراء الحصار الإسرائيلي الخانق وإغلاق المعابر أمام المساعدات الإنسانية pic.twitter.com/VlxCPbGaGA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 31, 2025

“توقف الأجساد عن العمل”

وكشف أطباء لوكالة رويترز، أن هذا الصمت شائع في الأماكن التي تعالج من يعانون من سوء التغذية الحاد، وهو علامة على توقف الأجساد عن العمل.

قالت زينة رضوان، والدة الطفلة ماريا صهيب رضوان البالغة عشرة أشهر إنها لا تتحرك وتظل “مرخية. مرمية. لا بتقعد ولا بتقف على رجليها. يعني ما بتستجيب معاك”.

ولم تتمكن زينة من العثور على الحليب أو الطعام الكافي لطفلتها، ولا تستطيع أن ترضع ابنتها لأنها أيضا تعاني من نقص التغذية وتعيش على وجبة واحدة يوميا.

نفاذ المخزون الغذائي

وعلى مدى الأسبوع المنصرم، أمضى صحفيون من رويترز خمسة أيام في مجمع ناصر الطبي، وهو واحد من أربعة مراكز فقط متبقية في غزة قادرة على علاج الأطفال الذين يعانون من الجوع بدرجة خطيرة، وخلال ذلك أدخل 53 حالة لأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد.

ونفدت مخزونات غزة من المواد الغذائية بعد أن قطعت إسرائيل، التي تشن حربا على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، جميع الإمدادات إلى القطاع في مارس/آذار الماضي.

وتفاقم الوضع في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز مع نفاد المخزونات، إذ حذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي المجاعة، وأصابت صور الأطفال المصابين بالهزال العالم بالصدمة.

“المجاعة الآن في غزة”

وتقول وزارة الصحة في غزة إن 154، منهم 89 طفلا، لاقوا حتفهم بسبب سوء التغذية، ومعظمهم في الأسابيع القليلة الماضية، فيما أكد مرصد عالمي للجوع الثلاثاء أن سيناريو المجاعة يحدث الآن.

وقالت الأمم المتحدة إن حجم ما هو مطلوب لدرء المجاعة وتجنب حدوث أزمة صحية كبيرة، فيما أكد الدكتور أحمد الفرا رئيس قسم طب الأطفال في مجمع ناصر الطبي، الحاجة إلى حليب الأطفال والإمدادات الطبية، والأغذية.

وقال الفرا إن مستشفاه يتعامل الآن مع أطفال مصابين بسوء التغذية لم تكن لديهم مشاكل صحية سابقة، مثل الطفلة وتين أبو أمونة التي ولدت بصحة جيدة منذ ثلاثة أشهر تقريبا وتزن الآن 100 غرام أقل عن وزنها عند الولادة.

فقدان تام للعضلات

وأشار إلى أن هناك فقدان تام للعضلات عند الطفلة. وقال “فقط الجلد فوق العظام، دليل على أن الطفلة دخلت في مرحلة من سوء التغذية الشديد. وأضاف “لو لاحظنا حتى وجه الطفلة، فقدت النسيج الشحمي الموجود في منطقة الوجنتين لدى الطفل”.

وتشير ياسمين أبو سلطان والدة الطفلة إلى أطراف ابنتها التي يساوي عرض ذراعيها، عرض إبهام والدتها، وقالت ياسمين “هل ترون؟ هاتان هما ساقاها، انظروا إلى ذراعيها”.

وفي الأسبوعين الأولين من يوليو/تموز، تلقى أكثر من خمسة آلاف طفل دون سن الخامسة العلاج في العيادات الخارجية لسوء التغذية، وكان 18% منهم يعانون من سوء التغذية الحاد.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن هذا الرقم يمثل ارتفاعا مقارنة مع 6500 طفل في شهر يونيو/حزيران بأكمله. ويعد هذا بالفعل أعلى رقم في الحرب، ومن شبه المؤكد أنه أقل من الواقع.

في غزة، لا يزال الحصول على مياه نظيفة تحديًا يوميًا. الأطفال يقفون في طوابير طويلة تحت الشمس الحارقة. الأزمة تتفاقم، والعالم يواصل المشاهدة بصمت. pic.twitter.com/6xiBJsNvUB — الأونروا (@UNRWAarabic) July 30, 2025

تكدس المركز بالأطفال

وقالت والدة الطفلة “وتين” إنها حاولت إدخالها إلى المستشفى الشهر الماضي، لكن المركز كان ممتلئا عن آخره، وبعد عشرة أيام دون أن يتوفر الحليب ومع توفر وجبة طعام واحدة بالكاد في اليوم لبقية أفراد العائلة، عادت الأسبوع الماضي لأن حالة ابنتها كانت تتدهور.

ومثل عدد من الأطفال الرضع في مركز ناصر، تعاني وتين أيضا من الحمى والإسهال المتكررين، وهي أمراض يكون الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية أكثر عرضة للإصابة بها مما يجعل حالتهم أكثر خطورة.

ولا تزال وتين في المستشفى لتلقي العلاج، حيث تشجعها والدتها على تناول رشفات صغيرة من زجاجة الحليب الصناعي، وقال الأطباء إن أحد الآثار الجانبية لسوء التغذية الحاد هو فقدان الشهية على عكس ما هو بديهي، فيما تعيش الأم ياسمين نفسها على وجبة واحدة في اليوم.

“غادرت بالكفن الأبيض”

وغادر أطفال آخرون مثل ماريا (10 شهور) المستشفى مطلع الأسبوع بعد أن اكتسبوا وزنا، وتم إعطاؤهم حليبا صناعيا ليأخذوه معهم إلى المنزل، لكن آخرين، مثل زينب أبو حليب (خمسة أشهر) لم يكتب لهم النجاة.

وأصيب جسد الطفلة بالضعف لدرجة أنه لم يعد قادرا على مقاومة العدوى بسبب سوء التغذية الحاد، وتوفيت يوم السبت بتسمم الدم، وغادر والداها المستشفى يحملان جثمانها الصغير ملفوفا بالكفن الأبيض.