دولة أوروبية تدرس الاعتراف بدولة فلسطين تزامنًا مع اجتماعات الأمم المتحدة

أعلن مكتب رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو، أن الحكومة تعتزم التشاور مع الرئيس والبرلمان بشأن الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين في الأمم المتحدة خلال سبتمبر/أيلول المقبل.

وأوضح بيان صادر، اليوم الخميس، عن مكتب مونتينيغرو، أن الخطوة المرتقبة قد تتزامن مع انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مشيرا إلى أن الاعتراف يجري بحثه ضمن إطار دبلوماسي يهدف لتعزيز الموقف البرتغالي الداعم للحقوق الفلسطينية على الساحة الدولية.

وفي وقت سابق، الأربعاء، أطلقت 15 دولة غربية بينها فرنسا، نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، نشرته الخارجية الفرنسية على موقعها الإلكتروني.