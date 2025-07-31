الأخبار|إسرائيل

رئيسة وزراء إيطاليا لنتنياهو: الوضع في غزة غير مبرر ولا يُحتمل

جورجيا ميلوني أكدت إصرارها على ترحيل اللاجئين إلى ألبانيا
جورجيا ميلوني أكدت على ضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة
31/7/2025

دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، مساء الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كامل ومن دون أي عوائق، مشددة على ضرورة وقف الأعمال العسكرية فورًا.

غزاويون يتزاحمون على تكية لتوزيع الطعام في غزة
غزاويون يتزاحمون على تكية لتوزيع الطعام في غزة (رويترز)

الوضع في غزة لا يحتمل

وأفاد مكتب ميلوني في بيان رسمي بأنّ المكالمة الهاتفية التي أجرتها مع نتنياهو شهدت تأكيدها على “ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية”، واصفة الوضع في القطاع بأنه “لا يُحتمل وغير مبرر”.

وأضاف البيان أن رئيسة الوزراء الإيطالية شددت على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة دون تأخير أو عراقيل، مشيرة إلى أن بلادها ستستقبل 50 مدنيًا فلسطينيًا إضافيًا، وتواصل إرسال المساعدات إلى سكان القطاع.

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وكانت ميلوني قد صرّحت الأسبوع الماضي بأن الوضع في غزة “غير مقبول”، مؤكدة أن “أي عمل عسكري لا يمكن أن يبرر معاناة المدنيين على هذا النحو”.

أحد الأسواق الخالية من المواد الغذائية في غزة
أحد الأسواق الخالية من المواد الغذائية في غزة (وكالات)

الأمم المتحدة: المساعدات لا تفي بالحاجة

وفي السياق ذاته، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الأربعاء، إن ظروف إيصال المساعدات إلى غزة ما تزال “بعيدة من أن تكون كافية” لتلبية الاحتياجات الهائلة لسكان القطاع “اليائسين والجائعين”

المصدر: الجزيرة مباشر + الفرنسية

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