رئيسة وزراء إيطاليا لنتنياهو: الوضع في غزة غير مبرر ولا يُحتمل

دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، مساء الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كامل ومن دون أي عوائق، مشددة على ضرورة وقف الأعمال العسكرية فورًا.

الوضع في غزة لا يحتمل

وأفاد مكتب ميلوني في بيان رسمي بأنّ المكالمة الهاتفية التي أجرتها مع نتنياهو شهدت تأكيدها على “ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية”، واصفة الوضع في القطاع بأنه “لا يُحتمل وغير مبرر”.

وأضاف البيان أن رئيسة الوزراء الإيطالية شددت على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة دون تأخير أو عراقيل، مشيرة إلى أن بلادها ستستقبل 50 مدنيًا فلسطينيًا إضافيًا، وتواصل إرسال المساعدات إلى سكان القطاع.

موقف إيطالي متكرر

وكانت ميلوني قد صرّحت الأسبوع الماضي بأن الوضع في غزة “غير مقبول”، مؤكدة أن “أي عمل عسكري لا يمكن أن يبرر معاناة المدنيين على هذا النحو”.

الأمم المتحدة: المساعدات لا تفي بالحاجة

وفي السياق ذاته، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الأربعاء، إن ظروف إيصال المساعدات إلى غزة ما تزال “بعيدة من أن تكون كافية” لتلبية الاحتياجات الهائلة لسكان القطاع “اليائسين والجائعين”