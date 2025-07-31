سرايا القدس تنشر الرسالة “الأخيرة” للأسير الإسرائيلي روم بارسلافسكي (فيديو)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد قالت إنها الأخيرة للأسير الإسرائيلي في قطاع غزة، روم بارسلافسكي، وذلك قبل فقدان الاتصال بالمجموعة الآسرة له.

وظهر بارسلافسكي، الجندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي والبالغ من العمر 22 سنة، في مقطع الفيديو وهو في حالة نحول جسدي، نتيجة الحصار والتجويع الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة، والذي انعكس بدوره على أسرى الاحتلال.

ووفقا للمقطع المصور، ظهر على ورقة كتبها الأسير، تاريخ 20 من الشهر الجاري، أي قبل يومين من انقطاع الاتصال بالمجوعة الآسرة.

بارسلافسكي: نتنياهو يتحمل مسؤولية مرضي ودمي

وحمّل الأسير حكومة بنيامين نتنياهو، وجيش الاحتلال، المسؤولية عن الجوع الذي يمر به، وحالته الصحية، وقال إن الإمداد انقطع نتيجة عملية التجويع التي يتعرض لها سكان القطاع قائلا: “نتنياهو يتحمل مسؤولية مرضي ودمي”.

كما استنكر الأسير حالة التجويع التي يتعرض لها سكان غزة وخصوصا الأطفال قائلا إنه “غير منطقي وتنكيل لأطفال لاذنب لهم”، وناشد بضرورة السماح بإدخال المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.

كما ناشد الأسير “بارسلافسكي” في ختام المقطع المصور بضرورة إنهاء الحرب وإنهاء قتل الأطفال الصغار في قطاع غزة، وعدم الاستمرار في حملة التجويع التي يمارسها الإحتلال.

والدة الأسير بارسلافسكي تعلق

وهاجمت والدة الجندي الإسرائيلي الأسير روم بارسلافسكي بشدة تجاهل الحكومة لمعاناة نجلها، وقالت:“رئيس الحكومة لا يُكلّف نفسه حتى عناء رفع سماعة الهاتف للاتصال بنا”.

وأضافت والدة الأسير بعد فيديو ابنها أن روم بدا في حالة إنسانية مروّعة، وقالت: “كان يبكي، وعظامه بارزة من تحت جلده… لقد حطّموا ابني بالكامل” .