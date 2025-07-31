تكدس جثامين الشهداء منتظري المساعدات في مشرحة مجمع الشفاء غربي مدينة غزة (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، بتكدس جثامين الشهداء من منتظري المساعدات في مشرحة مجمع الشفاء غربي مدينة غزة، وقال إن نحو 60 فلسطينيا استشهدوا، جراء قصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين شمالي قطاع غزة.

من جانبه أعلن مدير عام وزارة الصحة في غزة، بارتفاع عدد ضحايا محاولة الحصول على المساعدات إلى 1300 شهيد حتى الآن.

استهداف الجوعى

واستهدف جيش الاحتلال مدنيين مُجوعين أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية بمنطقة زكيم شمالي قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات مساء الأربعاء.

المستشفيات امتلأت بالجرحى

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إن جميع مستشفيات غزة امتلأت بالجرحى القادمين من منطقة زكيم.

وأشار إلى أن الاحتلال استهدف المواطنين في منطقة زكيم، وهي المنطقة التي تدخل منها شاحنات المساعدات، ويقنص المدنيين فيها، مضيفا “نحن أمام مجزرة حقيقية، مؤكدا وجود عدد من المفقودين لا يزال مصيرهم مجهولا حتى اللحظة”.

خطورة الوضع الميداني

وأشار بصل إلى أن أعدادا كبيرة من الضحايا لا تزال في موقع الاستهداف، ولم تتمكن طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم بسبب خطورة الوضع الميداني.

وأوضح أن أقسام الاستقبال في مستشفيات غزة لم تعد قادرة على التعامل مع الكم الكبير من الإصابات، ومن بينها حالات خطيرة للغاية، مطالبا بضرورة توزيع المساعدات الإنسانية بطريقة آمنة، ووقف سياسة قتل المدنيين.