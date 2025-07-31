“فيديو” مسرب من وحدة غولاني يظهر محاولة المقاومة استهداف جنود إسرائيليين وأسرهم (شاهد)

نشرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، تسجيلا مصورا قالت إنه يظهر 12 مسلحا نصبوا كمينا قرب محور لوجستي تتحرك عليه قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وذكرت الهيئة أن طائرة مسيّرة تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) كانت تحلق في أجواء المنطقة وقت تنفيذ الكمين، مرجحة استخدامها لمراقبة العملية.

وأوضحت الهيئة أن الجيش الإسرائيلي رصد المسلحين الذين انسحبوا سريعا إلى فتحة نفق دون أن يتم استهدافهم أو تصفيتهم.

وأشارت إلى أن التقديرات العسكرية ترجح أن هدف المجموعة كان تنفيذ عملية قتل وأسر لجنود، وهو ما حاولت (حماس) تنفيذه مرات عدة خلال الأسابيع الأخيرة.

وأضافت الهيئة أن التسجيل المسرب نُشر من قبل جنود في وحدة استطلاع تابعة للواء غولاني، وأن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا لمعرفة ملابسات تسريب هذه الصور.

وتزايدت مؤخرا وتيرة عمليات الكمائن التي تنفذها فصائل المقاومة الفلسطينية ضد قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، إذ باتت هذه الكمائن أداة رئيسة لاستنزاف الجيش وكبدته خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، ولا سيما منذ استئناف العدوان العسكري الإسرائيلي في مارس/آذار الماضي.

وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، قد أعلنت مرات عدة عن استدراج قوات إسرائيلية إلى أنفاق أو مواقع محكمة، نفّذت خلالها عمليات قتل وجرح لجنود الاحتلال.