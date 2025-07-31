للمرة الأولى منذ سقوط الأسد.. بوتين يلتقي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بالعاصمة موسكو، وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني والوفد المرافق له، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وأضافت الوكالة أن الوفد السوري الذي ضم وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات العامة حسين سلامة، أجروا قبلها مباحثات مع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف تناولت ملفات التعاون العسكري بين البلدين.

لافروف: نتابع المرحلة الانتقالية عن كثب

وسبق هذه اللقاءات لقاء رسمي للشيباني مع نظيره سيرغي لافروف الذي أكد أن بلاده تتابع عن كثب الأحداث الجارية في سوريا، معربًا عن أمله في أن يتجاوز الشعب السوري التحديات التي تواجهه خلال المرحلة الانتقالية.

وأكد لافروف دعم بلاده للحفاظ على سلامة ووحدة أراضي سوريا وسيادتها، داعيا المجتمع الدولي لتجنب الخطوات التي تؤدي إلى التصعيد ، مشددا على أن روسيا كانت دائماً ضد استخدام الأراضي السورية كساحة للتجاذبات الجيوسياسية لتصفية الحسابات بين مختلف الدول.

وأشار لافروف إلى أن هناك اهتماماً مشتركاً بأن يكون الحوار الروسي السوري مستمراً وعلى كل المستويات وأن يجري العمل بطريقة بناءة، وأضاف: “نتبادل الآراء حول العلاقات السورية الروسية والمسائل الراهنة الإقليمية والدولية، فسوريا بالنسبة لنا صديق جيد عالمياً وإقليمياً والتعاون معها مهم لتقوية الروابط والمنفعة المتبادلة بين الشعبين”.

كما تطرق لافروف إلى الأحداث في الساحل السوري وتفاقم الوضع في السويداء، مؤكدا دعمه لمبادرة الصليب الأحمر الدولي بما يخص مدينة السويداء بالتوافق مع الحكومة السورية، وتقديم المساعدة لتتجاوز سوريا هذه التحديات.

الشيباني: نمثل سوريا جديدة.. ونمد يد التعاون

من جهته، شدد الشيباني على أن العلاقة بين الشعبين الروسي والسوري علاقة تاريخية وإنسانية، لكن بعض الحكومات أفسدتها على حد قول الوزير، مشيرًا إلى أن الوفد جاء إلى موسكو ليمثل سوريا الجديدة حيث ترغب دمشق في فتح علاقة صحيحة وسليمة بين البلدين قائمة على التعاون والاحترام المتبادل.

وأكد الوزير السوري أن بلاده تمر بمرحلة مليئة بالتحديات، لكن هناك فرص كبيرة لبناء سوريا قوية وموحدة، معربًا عن أمله بأن تكون موسكو إلى جانب دمشق في هذا المسار.

وأعرب الشيباني عن تطلع سوريا إلى تعاون روسي كامل وصادق في دعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا لتصل إلى حجر الأساس في بناء دولة القانون وضمان عدم تكرار الانتهاكات وإعادة الاعتبار للضحايا.

أول وفد رسمي منذ نهاية عهد الأسد

وتُعد هذه الزيارة أول زيارة رسمية لوفد حكومي سوري إلى روسيا منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في وقت تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمئنة المجتمع الدولي إلى أن سوريا ستكون شاملة لكل الأطياف مع استعادة العلاقات الدبلوماسية.