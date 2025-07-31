نازحة من غزة: ابنتي نسيت طعم الخبز.. وأضطر لجمع الطعام المتناثر على الأرض لإطعام أطفالي (فيديو)

“ابنتي لم تأكل الخبز منذ أكثر من شهر”، بهذه الكلمات الموجعة عبرت الفلسطينية جيهان القرعان، وهي نازحة وأمّ لثلاثة أطفال في قطاع غزة، عن الواقع المرير الذي تعيشه عائلتها، وآلاف العائلات الأخرى في قطاع غزة بسبب الجوع والحرب والحصار الإسرائيلي، مؤكدة أنها تضطر أحيانا إلى جمع الطعام المتناثر على الأرض لإطعام أطفالها.

وقالت جيهان عن معاناتها اليومية في ظل المجاعة “كل يوم آتي إلى التكية بهدف جمع ما أستطيع من المساعدات، على الرغم من المخاطر والصعوبات، أسعى دائمًا لفعل المستحيل لإشباع أطفالي وأسرتي”.

شح الطعام

وأضافت جيهان أنها تبدأ رحلة البحث عن الطعام من الساعة الخامسة صباحًا حتى الظهر، أملًا في الحصول على وجبة واحدة قد لا تكفي لسد جوع أسرة كاملة.

وتضيف جيهان أنها تصطحب ابنتها الصغيرة، غير المصابة، لمساعدتها في جمع المساعدات الغذائية، لكنهما غالبًا ما تعودان فارغتي الأيدي، وتقول “ها أنا أعود من جديد من أجل إعادة تعبئة ما يمكنني تعبئته من الأكل، ولكن دون أي جدوى”.

وقالت جيهان إن نقص الغذاء ترك آثاره على جسدها وأجساد أطفالها، وأضافت “نحن الآن نعيش مجاعة كبيرة أصبت بسوء تغذية من قلة الأكل، أصبحت أمشي وأدوخ”.

غياب المساعدات

وتنظر جيهان بحسرة إلى طفلتها، مشيرة إلى أنها لم تتناول الخبز منذ أكثر من شهر كامل، وتصف جسد ابنتها النحيل “انظر إلى بطنها، عظّم من قلة الأكل”، كما قالت إنها اضطرت إلى جمع الطعام من الأرض لإطعام أطفالها الجوعى.

وتضيف جيهان بألم “والله أصبحت أحلم أن أصحو من النوم لأجد غذاءً يكفي لإشباع أسرتي، حتى المساعدات لا تصل إلينا”.

وروت جيهان تجربة مريرة حدثت مؤخرًا “عندما قالوا أمس إن المساعدات وصلت، ذهبت مسرعة لجمع الأكل، وهذه كانت المرة الأولى بالنسبة لي، ولكن عندما ذهبت للحصول على الغذاء، تم إطلاق النار علينا من قبل الدبابات”.

كما أكد ابنها محمود القرعان المعاناة التي يعيشونها بقوله: “لا يوجد طعام، الناس يموتون من الجوع. منذ عصر أمس وحتى الآن لم أتناول أي شيء”.