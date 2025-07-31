البيت الأبيض: ويتكوف والسفير الأمريكي بإسرائيل يزوران غزة الجمعة

أعلن البيت الأبيض الخميس أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيتوجه الجمعة إلى قطاع غزة، في مسعى لـ”إنقاذ الأرواح ووضع حد للأزمة الإنسانية” المتواصلة في القطاع المحاصر.

وقالت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن ويتكوف والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي “سينتقلان إلى غزة لمعاينة مواقع توزيع المساعدات، ووضع خطة لتسليم المزيد من الغذاء لسكان القطاع الذين يواجهون مجاعة شاملة بحسب الأمم المتحدة”.

وأضافت أنّ المسؤولَين “سيلتقيان سكانًا من غزة للاستماع مباشرة إلى معاناتهم جراء الوضع الرهيب”.

وأشارت إلى أنهما سيقدمان للرئيس ترامب تقريرًا مفصلًا بعد عودتهما، “بهدف الموافقة على خطة نهائية لتوزيع المساعدات والغذاء في المنطقة”.

وأكّد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب شدد على أن “أسرع وسيلة لإنهاء الأزمة في الشرق الأوسط هي إطلاق حماس سراح الرهائن وتسليم سلاحها”.

وفي وقت سابق الخميس، بحث ويتكوف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التطورات في غزة والمراحل المقبلة للحرب في القطاع، في ظل ضغط دولي غير مسبوق لعدد متنام من الدول التي تعهدت الاعتراف بدولة فلسطين.