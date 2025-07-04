“تحيّزت ضدنا”.. إيرانيون يؤيدون تعليق التعاون مع الوكالة الذرية (فيديو)

أيد عدد من سكان العاصمة الإيرانية طهران، قرار تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد إعلان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، المصادقة على القرار.

وقال المواطن رجبي “كان هذا الإجراء صائبا ومناسبا تماما، لأن أقوال الوكالة وأفعالها كانت متناقضة تماما منذ البداية”.

وتابع: “استمرار التعاون مع الوكالة لن يجلب لإيران سوى الأذى والخيانة”.

“متحيزة ومنافقة”

أما المواطن رضائي، فاتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ”تزويد العالم بتقارير غير صحيحة ومتحيزة ضد إيران”.

من جانبه، أيد المواطن محمد طالبي، قرار تعليق تعاون إيران مع الوكالة الذرية، معتبرا “العالم أجمع تأكد أن هذه الأطراف منافقة وكاذبة”.

فيما اعتبر المواطن ظاهري، أن “الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تُقدم أي فائدة لإيران، بل تضغط فقط”.

وكانت الخارجية الإيرانية قد أعربت، عن استيائها من سلوك المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، معتبرة أنه لم يلتزم بمهامه الفنية، إذ تأخر في تأكيد عدم وجود أدلة على سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، ولم يصدر هذا التصريح إلا بعد بدء الاعتداءات، بينما كان من المفترض أن يعلنه قبل ذلك.

ويأتي هذا التصعيد بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن وقف “كامل وشامل” لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وفقا لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما رحّبت به إسرائيل ووافقت عليه، بينما لم تُصدر إيران أي موقف رسمي من الهدنة حتى الآن.