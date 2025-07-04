تشمل إطلاق الأسرى ومنطقة أمنية عازلة.. يديعوت أحرونوت تكشف ملامح هدنة في غزة

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن تفاصيل المسار المتوقع للإعلان عن اتفاق وقف إطلاق نار جزئي بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في قطاع غزة، مرجّحة أن يجري الإعلان الرسمي عن الصفقة في اجتماع مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين المقبل، في واشنطن.

وبحسب الصحيفة، فإن جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك، أعربوا عن دعمهم للصفقة المقترحة ولو كانت جزئية، وذلك بهدف تأمين الإفراج السريع عن الرهائن (الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023).

وذكرت الصحيفة أن نتنياهو شدد خلال اجتماع للحكومة الإسرائيلية على تمسكه بهدف “هزيمة حماس”، مؤكدا أنها “لن تبقى في غزة”، مع وجود أحاديث داخلية عن إمكانية نفي قادة الحركة، إلى جانب توقعات بإنهاء الحرب خلال شهرين، في حال نجاح الاتفاق المؤقت.

وبشأن الجوانب الميدانية، أشارت يديعوت أحرونوت إلى أن “الاتفاق يشمل إقامة منطقة أمنية عازلة داخل قطاع غزة بعرض يتراوح بين 1.2 و1.4 كيلومتر، مع تأكيد أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من محور فيلادلفيا الحدودي جنوبي القطاع”.

وكان الرئيس الأمريكي قد قال، في وقت سابق، إن المقترح الحالي لوقف إطلاق النار هو “الأخير”، مشيرا إلى أن إسرائيل وافقت بالفعل على الشروط اللازمة لوقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، على أن تُستأنف خلال هذه الفترة مفاوضات موسَّعة لإنهاء الحرب.

وقال ترامب للصحفيين إنه يتوقع ردا من حركة حماس خلال 24 ساعة بشأن قبول الاتفاق أو رفضه، موضحا أن الهدف من هذه الهدنة هو إعطاء فرصة حقيقية للتوصل إلى تسوية شاملة تضع حدا للقتال الدامي المستمر منذ أكثر من تسعة عشر شهرا.