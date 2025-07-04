مع بدء موجة الصيف الحار.. 4 نصائح من طبيب لحماية طفلك (فيديو)

قدّم الطبيب سامر أبو يوسف، مدير مستشفى الفنون الجراحية في قطر، نصائح وقائية للأطفال من أشعة الشمس الضارة خلال فترة الصيف.

وأوضح للجزيرة مباشر ضرورة إعطاء الأطفال التطعيمات اللازمة، واتخاذ الحيطة والحذر قبل السفر، للوقاية من الأمراض المعدية في البلدان التي تشهد انتشارا لها، وذلك باتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة العامة.

وشدد المختص في طب الأطفال، على ضرورة اتباع إجراءات السلامة عند السفر، خاصة أثناء التنقل بين المدن والمطارات، بهدف الوقاية من المضاعفات الخطرة المرتبطة بالسفر.

وأضاف الدكتور سامر أنه ينبغي اتباع معايير النظافة العامة، وتجنب تناول الطعام في المطاعم والأماكن غير الموثوقة بقدر الإمكان، لافتا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى إصابة أفراد العائلة، خاصة الأطفال، بأمراض مثل القيء والجفاف الشديد.

وأشار الطبيب، إلى أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الذروة، لتجنب الحروق الجلدية والجفاف.

وأوصى باتباع هذه النصائح ونصائح أطباء الجلدية، لضمان صحة الأطفال وسلامتهم في فصل الصيف.