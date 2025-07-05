أردوغان يؤكد: مقاتلات إف-35 ستصل تركيا تدريجيا خلال ولاية ترامب

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن اعتقاده بأن نظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتزم بالاتفاق المبرم بين أنقرة وواشنطن، وستتلقى بلاده مقاتلات “إف-35” الأمريكية تدريجيا خلال فترة ولاية ترامب الحالية.

وأوضح أردوغان في تصريحات، اليوم السبت، خلال عودته من زيارة رسمية لأذربيجان، أن ملف مقاتلات “إف-35” لا يقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل يمثل خطوة لتعزيز الشراكات الدولية وعلى رأسها حلف شمال الأطلسي.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أنقرة العضو بحلف الناتو في 2020، بسبب شرائها أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية “إس-400″، ورفعت اسم تركيا من برنامج طائرات “إف-35” التي كانت تشارك في تصنيعها ومن مشتريها.

و F-35 طائرة قتالية أمريكية من الجيل الخامس، تتميز بقدرتها الكبيرة على المناورة وتفادي رصدها من الرادارات، وتستخدم للهجوم الجوي والأرضي والحرب الإلكترونية، وثمن النسخة الواحدة منها 110 ملايين دولار، وكانت إسرائيل ثاني دولة تضمها إلى ترسانتها العسكرية بعد الولايات المتحدة.

رفض قاطع لشرعنة “التنظيمات الإرهابية” في سوريا

وجدد الرئيس التركي رفض بلاده القاطع لأي محاولات لشرعنة “التنظيمات الإرهابية” أو امتداداتها في سوريا، وذلك في تصريحات على متن الطائرة الرئاسية.

ونقل عن الرئيس الأذري إلهام علييف استعداد أذربيجان لتقديم كافة أنواع الدعم لسوريا في مجال الغاز الطبيعي.

وفيما يخص الأوضاع في غزة، أعرب أردوغان عن قلقه من تكرار خروقات إسرائيل لاتفاقات وقف إطلاق النار، مؤكدا أن الجهود الحالية تهدف إلى تجنب تكرار هذه المآسي.

وأشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل قد يمهد الطريق لاتفاق مماثل في غزة، لافتا إلى أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أظهرت مرارا حسن نيتها في هذا المجال.