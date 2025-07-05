أول ظهور علني للمرشد الإيراني منذ الحرب مع إسرائيل (فيديو)
في أول ظهور علني له منذ أسابيع، شارك المرشد الإيراني علي خامنئي، مساء السبت، في مراسم دينية إحياء لليلة عاشوراء في العاصمة طهران، وذلك بعد فترة من الغياب عن المناسبات العامة أعقبت المواجهة العسكرية الأخيرة بين إيران وإسرائيل.
ونشرت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء مقاطع فيديو تُظهر لحظة دخول خامنئي قاعة المراسم، حيث استقبله الحاضرون من مختلف فئات المجتمع الإيراني بالوقوف والهتافات، وردّ المرشد عليهم بالتحية.
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وأقيمت المراسم بحضور واسع من الرجال والنساء والأطفال.
ويأتي هذا الظهور في ظل ترقب واسع، إذ لم يظهر خامنئي علنا منذ اندلاع المواجهة العسكرية الأخيرة بين إيران وإسرائيل، التي استمرت 12 يوما، شهدت خلالها المنطقة توترا غير مسبوق. وكان خامنئي قد اكتفى خلال تلك الفترة بإلقاء كلمات متلفزة محدودة.
وتزامن ظهوره مع تصاعد الجدل بشأن تهديدات إسرائيلية باغتياله، بعدما كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في تصريحات سابقة، أن بلاده كانت تخطط لتصفية المرشد الأعلى خلال المواجهة الأخيرة، لكنها لم تجد “الفرصة المناسبة”، حسب قوله.