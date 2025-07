إيلون ماسك يتحدى نظام الحزبين في أمريكا بحزب جديد

أعلن الملياردير الأمريكي، مؤسس شركة “تسلا”، مالك منصة “إكس”، إيلون ماسك، تأسيس “حزب أمريكا”، مؤكدا أن هدفه الرئيسي هو “إعادة الحرية للشعب الأمريكي” ومواجهة ما وصفه بسيطرة “نظام الحزب الواحد” في البلاد.

وقال ماسك في منشور على حسابه الشخصي بمنصة إكس “بنسبة 2 إلى 1، أنتم تريدون حزبا سياسيا جديدا، وستحصلون عليه. عندما يتعلق الأمر بإفلاس بلدنا بالإسراف والفساد، فنحن نعيش في نظام الحزب الواحد، وليس في ديمقراطية. اليوم، أُسّس حزب أمريكا ليعيد إليكم حريتكم”.

ويتنافس الحزبان الجمهوري والديمقراطي على رئاسة الولايات المتحدة، وكذلك الأغلبية في الكونغرس، دون وجود فرصة حقيقية لحزب ثالث أو مرشحين مستقلين.

By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it!

When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy.

Today, the America Party is formed to give you back your freedom. https://t.co/9K8AD04QQN

— Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2025