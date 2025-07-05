بعد 69 ثانية فقط.. نهاية أغرب مباراة تنس في ويمبلدون (شاهد)

شهدت بطولة ويمبلدون للتنس حادثة غريبة، حيث احتاج اللاعب الأمريكي بن شيلتون إلى 69 ثانية فقط للفوز بمباراته أمام الأسترالي رينكي هيجيكاتا، وذلك بعد توقف المباراة قبل شوط واحد من نهايتها بسبب الظلام.

وكان شيلتون، المصنف العاشر في البطولة، متقدما بنتيجة (6-2) (7-5) (5-4) مساء الخميس، وكان يحتاج إلى شوط واحد فقط لحسم اللقاء.

إلا أن الحكم قرر إيقاف المباراة عند الساعة 9:29 مساء نظرا لانخفاض الإضاءة وقرب حلول الظلام، رغم احتجاج اللاعب الأمريكي الذي طالب باستكمال المواجهة.

وبعد 18 ساعة من التوقف، عاد اللاعبان إلى الملعب لاستكمال المباراة، ليُنهي شيلتون اللقاء في أقل من دقيقة وربع دقيقة، وسط دهشة الحضور والمتابعين.