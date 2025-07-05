“بوصلتك الأخلاقية مختلة”.. صحفية بريطانية توبخ مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

شهد البرنامج الشهير جيريمي فاين على القناة الخامسة البريطانية، مشادة كلامية حادة بين الصحفية البريطانية المؤيدة للفلسطينيين، أونزياتا ريس موج، ومقدمة البرنامج وستورم هانتلي، التي بدت من خلال الحوار أنها من المؤيديين للاحتلال الإسرائيلي، بعد أن أثارت الأولى مشاهد المجازر التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين، لا سيما الأطفال والنساء.

وخلال مداخلتها، انتقدت ريس موج ما وصفته بـ”الخلط غير المسؤول” بين الجيش الإسرائيلي والشعب الإسرائيلي واليهود بشكل عام، معتبرة أن هذا الخلط يُستخدم لتبرير جرائم واضحة ضد المدنيين.

"بوصلتك الأخلاقية مختلة عندما تهتز بسبب هتاف لا على أطفال خدج يتحللون".. جدال حاد بين صحفية بريطانية مؤيدة للفلسطينيين وأخرى مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي pic.twitter.com/ClyRFAz5AU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 5, 2025

وقالت ريس موج، موجهة كلامها للضيفة المؤيدة لإسرائيل: “بوصلتك الأخلاقية مختلة عندما تهتز بسبب هتاف، ولا تهتز أمام أطفال خدج يتحللون تحت الأنقاض”، في إشارة إلى انتقاد البعض لشعارات في المظاهرات المناهضة لإسرائيل، مقابل الصمت حيال المجازر التي يتعرض لها سكان غزة.

وأضافت أنها شخصيًا شاهدت منازل فلسطينية تُهدم بمن فيها من عائلات، نساء وأطفال، كما شاهدت –بحسب قولها- “فرحة جنود إسرائيليين وهم يقصفون أو يهدمون مستشفى أو مدرسة”، ما اعتبرته مشاهد لا تُمحى من الذاكرة.

وأثار هذا التعليق موجة من الجدل داخل الاستوديو، حيث ردّت الصحفية المؤيدة لإسرائيل باتهامات متكررة لما سمّته “تحريضًا ضد إسرائيل”، فيما تمسكت ريس موج بموقفها، مطالبة بوقف فوري للعدوان وضرورة مساءلة إسرائيل على أفعالها ضد المدنيين.