أول تعليق من ترامب بعد تسليم حماس ردها على مقترح وقف إطلاق النار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يمكن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع لكنه قال إنه لم يطلع على مستجدات المفاوضات.

وأضاف ترامب ردا على أسئلة الصحفيين أثناء توجهه إلى ولاية نيوجيرسي لقضاء عطلته الأسبوعية” لم أتلق إفادة حتى الآن بشأن رد حماس”.

وعن الأنباء بأن حماس ردت بإيجابية على مقترح وقف إطلاق النار قال الرئيس الأمريكي” هذا أمر جيد”.

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الجمعة، أنها سلَّمت ردها على المقترح الأخير المقدم من الوسطاء بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدة أن الرد اتسم بالإيجابية.

وقالت الحركة في بيان رسمي “سلَّمنا ردنا للوسطاء، الذي اتسم بالإيجابية، والحركة جاهزة بكل جدية للدخول فورا في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار”.

وأضافت حماس أن ردها جاء بعد مشاورات واسعة مع الفصائل والقوى الفلسطينية.

والثلاثاء الماضي، قال ترامب إن المقترح الحالي لوقف إطلاق النار هو “الأخير”، مشيرا إلى أن إسرائيل وافقت بالفعل على الشروط اللازمة لوقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، على أن تُستأنف خلال هذه الفترة مفاوضات موسَّعة لإنهاء الحرب.