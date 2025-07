نهر يبتلع معسكرا صيفيا للفتيات في تكساس (فيديو)

أعلنت السلطات في ولاية تكساس الأمريكية مصرع 13 شخصًا على الأقل، وفقدان ما لا يقل عن 20 فتاة، بعد أمطار غزيرة ضربت وسط الولاية وتسببت بفيضانات مدمّرة على طول نهر غوادالوبي.

وأفادت التقارير أن الفتيات المفقودات كنّ في معسكر صيفي تابع لإحدى الكنائس يقع على ضفاف النهر في منطقة “هنت” بمقاطعة كير، وهي من بين أكثر المناطق تضررًا من الفيضانات الكارثية التي وقعت ليلًا.

Air rescue missions like this are being done around the clock.

We will not stop until everyone is accounted for. pic.twitter.com/tqwTr1RkEi

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) July 4, 2025