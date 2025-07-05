نهر يبتلع معسكرا صيفيا للفتيات في تكساس (فيديو)

أعلنت السلطات في ولاية تكساس الأمريكية مصرع 13 شخصًا على الأقل، وفقدان ما لا يقل عن 20 فتاة، بعد أمطار غزيرة ضربت وسط الولاية وتسببت بفيضانات مدمّرة على طول نهر غوادالوبي.

وأفادت التقارير أن الفتيات المفقودات كنّ في معسكر صيفي تابع لإحدى الكنائس يقع على ضفاف النهر في منطقة “هنت” بمقاطعة كير، وهي من بين أكثر المناطق تضررًا من الفيضانات الكارثية التي وقعت ليلًا.

Air rescue missions like this are being done around the clock. We will not stop until everyone is accounted for. pic.twitter.com/tqwTr1RkEi — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) July 4, 2025

وقال نائب حاكم ولاية تكساس، دان باتريك، إن “20 فتاة على الأقل من معسكر يقع على النهر في مدينة هنت ما زلن مفقودات بعد فيضانات كارثية حدثت ليلًا”.

وتشارك فرق الطوارئ بكثافة في عمليات الإنقاذ والبحث، حيث جرى نشر 14 طائرة هليكوبتر ومئات من عناصر الإنقاذ على الأرض، رغم صعوبة التنقل بسبب الطرقات المغمورة بالمياه.

وحذرت السلطات من أن عدد الضحايا قد يرتفع خلال الساعات المقبلة. وقال فريمان إف. مارتن، مدير إدارة السلامة العامة في تكساس: “هذا حدث مأساوي، وسيكون حدثًا ذا خسائر جماعية في الأرواح”.

ودعت إدارة شرطة مقاطعة كير السكان إلى “البقاء في أماكنهم وعدم محاولة السفر”، مشددة على ضرورة انتقال القاطنين قرب الجداول والأنهار إلى مناطق مرتفعة فورًا.

وفي مدينة “هنت”، شهدت المنطقة هطول أكثر من 7 بوصات من الأمطار (نحو 18 سنتيمترًا) منذ ظهر الخميس — وهو أعلى معدل أمطار مسجّل في المنطقة منذ أوائل التسعينيات. هذا الهطول الكثيف أدى إلى ارتفاع منسوب نهر غوادالوبي بسرعة فائقة، متجاوزًا 29 قدمًا (نحو 8.8 أمتار) قبل شروق الشمس، وهو ثاني أعلى مستوى في تاريخ النهر.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في منشور على منصة “إكس” صباح الجمعة:

“نهر غوادالوبي عند منطقة هنت يواصل الارتفاع الحاد وقد وصل إلى ثاني أعلى مستوى مسجّل، متجاوزًا فيضان عام 1987. هذا فيضان خطير ويشكل تهديدًا مباشرًا على الحياة. تحركوا إلى مناطق مرتفعة فورًا!”