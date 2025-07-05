بعد حادث “فتيات العنب”.. كارثة جديدة على الطريق الإقليمي في مصر (شاهد)

شهد الطريق الإقليمي في مصر، اليوم السبت، حادثًا مأساويًا جديدًا أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح وكسور متفرقة، إثر تصادم مروّع بين سيارتين “ميكروباص” بالقرب من قرية بني سلامة، التابعة لمركز منشأة القناطر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث تصادم عنيف على الطريق الإقليمي، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال الشرطة مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث. وتبين أن الحادث نجم عن السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد أحد السائقين، ما أدى إلى التصادم المروّع بين السيارتين.

وأسفر الحادث عن وفاة 6 أشخاص في موقع التصادم، فيما جرى نقل 2 آخرين توفيا لاحقًا متأثرين بجراحهما، ليصل إجمالي عدد الضحايا إلى 8، بالإضافة إلى 10 مصابين تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، حيث تراوحت إصاباتهم بين كسور مضاعفة وكدمات وسحجات في أنحاء متفرقة من الجسد.

رفع آثار الحادث

وبدأت فرق المرور في رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية التي تعطلت لبعض الوقت، كما تم التحفظ على السيارتين المتسببتين في التصادم. وأكدت الجهات المختصة أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على الملابسات الدقيقة للحادث وتحديد المسؤوليات القانونية.

ومن جانبها، جددت الجهات الأمنية مناشدتها لسائقي المركبات بضرورة الالتزام بالسرعات المقررة واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، خاصة على الطرق السريعة، مشيرة إلى أن “التهور في القيادة لا يزال السبب الرئيسي في معظم الحوادث الدامية التي تشهدها هذه المحاور الحيوية”.

وقبل أسبوع وقعت حادثة مماثلة على الطريق ذاته، وأودت بحياة 18 فتاة وشابًا من قرية كفر السنابسة بمحافظة المنوفية، نتيجة تصادم ميكروباص بسيارة نقل ثقيل، وهو ما دفع العديد للمطالبة بإعادة فتح ملف تطوير وصيانة الطريق الإقليمي الذي يُعد أحد أهم المحاور الاستراتيجية في مصر.