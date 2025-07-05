حماس تدعو الدول العربية والإسلامية إلى مغادرة “مربع الإدانة”

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان صادر عنها اليوم السبت، ما وصفته بـ”المجازر اليومية المستمرة” التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق قطاع غزة كافة، مشيرة إلى استشهاد العشرات منذ فجر اليوم نتيجة قصف عنيف استهدف الأحياء السكنية، وخيام النازحين، ومراكز الإيواء، ونقاط انتظار المساعدات.

وأكدت الحركة أن هذه الهجمات تمثل “إمعانا في حرب الإبادة التي ترتكبها حكومة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو“، مشيرة إلى أن الاحتلال يستهدف المدنيين العُزل في إطار “جرائم حرب ممنهجة” تشمل القتل الجماعي، والتجويع، والتدمير الشامل لمقومات الحياة كافة.

ودعت حماس في بيانها الدول العربية والإسلامية، إضافة إلى الأمم المتحدة ومؤسساتها، إلى مغادرة “مربع الإدانة” والانخراط في “تحرك فاعل وجاد” من أجل “وقف الجرائم المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني”، التي دخلت شهرها الحادي والعشرين منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبحسب آخر الإحصائيات، ارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 57338 شهيدا، وبلغ عدد المصابين 135957 جريحا، وسط تحذيرات من انهيار كامل للبنية الصحية والإنسانية في قطاع غزة بفعل القصف المستمر والحصار المطبق.