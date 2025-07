ذكر “عامر خان” و”جاويد أختر”.. وزير هندي يحرض علنا على استهداف المسلمين (فيديو)

دعا وزير في حكومة ولاية ماهاراشترا الغربية بالهند، الهندوس المتطرفين، إلى التوجه إلى المناطق ذات الأغلبية المسلمة، والاعتداء على سكانها.

وأدلى نيتش راني، وزير تنمية الموانئ والثروة السمكية في الولاية، بهذه التصريحات التحريضية في مؤتمر صحفي في مجمع المجلس التشريعي في مومباي، بعد حادثة تعرض لها أحد الباعة على يد أعضاء حزب “ماهاراشترا نافنيرمان سينا” الإقليمي، بسبب عدم تحدثه بلغة الولاية “الماراثي”.

@ShivAroor this is the video in which you can see that the #MNS workers were casually talking to the shop keeper in #MiraBhayandar about the celebration regarding the cancellation of the #Hindi compulsory #GR by the government, it's only when he abuses reason for this celebration… pic.twitter.com/bVX3UMgrDC

— Santosh V Patil (@santoshpatilmns) July 3, 2025