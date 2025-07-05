شاهد: كتائب المجاهدين تقصف قوات الاحتلال في الشجاعية وتصيب جنودا إسرائيليين

بثت كتائب المجاهدين، إحدى فصائل المقاومة الفلسطينية المشاركة في معركة “طوفان الأقصى“، مشاهد مصوَّرة وثّقت لحظات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون شرق حي الشجاعية شمال شرقي مدينة غزة، مؤكدة أنها حققت إصابات مؤكدة في صفوف الجنود.

وظهر في الفيديو، الذي نُشر اليوم السبت، أحد مقاتلي الكتائب وهو يقوم بتجهيز قذائف هاون من عيار 60 ملم في أحد المواقع الميدانية. واستخدم المقاوم أداة خاصة لضبط زاوية إطلاق الهاون بدقة عالية، مما يشير إلى مستوى متقدم من التدريب والاحترافية لدى المقاتلين.

وتُظهر اللقطات رصد تمركز قوات الاحتلال شرق الشجاعية، ثم يُظهر التسجيل عملية تجهيز وإطلاق متتابع لعدد من قذائف الهاون، وسط تعليمات تكتيكية سريعة بين المقاومين لضبط المدى والاتجاه، حتى لحظة تنفيذ الضربة المباشرة.

واعترف جيش الاحتلال بوقوع إصابات في صفوفه خلال عملية قصف جرت صباح اليوم في محيط حي الشجاعية، دون ذكر تفاصيل إضافية عن عدد المصابين أو حالتهم.

وأكدت كتائب المجاهدين أن هذه العملية تأتي “ضمن معركة طوفان الأقصى، وفي إطار الرد المستمر على جرائم العدو بحق المدنيين والمقاومين”، مشددة على أن وحداتها ستواصل استنزاف قوات الاحتلال “في كل تمركز مكشوف، وعلى كل محور اشتباك”.