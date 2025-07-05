مدرسة تظهر مجددا بعد 40 عاما في أعماق سد الموصل.. نهر دجلة يبوح بأسراره (شاهد)

عادت ملامح مدرسة كانت قد غمرتها مياه سد الموصل شمالي العراق إلى الظهور مجددا، بعد نحو 4 عقود من اختفائها، وذلك نتيجة الجفاف الشديد الذي يضرب نهر دجلة حاليا.

وظهرت المدرسة الغارقة قرب قرية خانك بمحافظة دهوك، ضمن إقليم كردستان العراق، بعد أن انحسرت مياه البحيرة التي تشكلت عقب بناء سد الموصل في ثمانينيات القرن الماضي، الذي أدى إلى غمر عدد من القرى والمرافق، من بينها هذه المدرسة التي اختفت عام 1985.

ظهور مدرسة غارقة تحت بحيرة سد الموصل شمالي العراق اختفت عام 1985 🔴 عادت ملامح المدرسة الغارقة بسبب الجفاف الشديد الذي ضرب نهر دجلة 📌 وتقع البحيرة بالقرب من قرية خانك بمحافظة دهوك، التابعة لإقليم كردستان العراق. pic.twitter.com/dsETQFOPya — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 5, 2025

وسد الموصل هو أكبر سد في العراق، ورابع أكبر سد في منطقة الشرق الأوسط، ويوفر المياه والكهرباء لأكثر من مليون عراقي.

ويصل طول سد الموصل إلى 3.4 كيلو مترات، وارتفاعه إلى 113 مترا، وكلف بناؤه نحو 37.7 مليون متر مكعب من مواد البناء.