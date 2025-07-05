يوسف الشيمي.. حادث مأساوي ينهي حياة لاعب مصري تحت عجلات القطار

خيم الحزن على الوسط الرياضي المصري بعد وفاة اللاعب الناشئ يوسف الشيمي، مهاجم فريق طلائع الجيش، إثر حادث مروّع أثناء عبوره مزلقان القطار في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية شمالي البلاد، ما أدى إلى مصرعه على الفور رفقة صديقه يوسف أبوالنصر.

وتعود تفاصيل الحادث إلى محاولة الشيمي وصديقه عبور مزلقان السكة الحديد في توقيت خاطئ، تزامن مع مرور قطار سريع، ما أدى إلى اصطدام القطار بهما وتحول جسديهما إلى أشلاء.

وشيّع المئات من أهالي مدينة طوخ جنازة اللاعب الشاب يوسف الشيمي من مسجد العمري، فيما شيّع زميله يوسف أبوالنصر من مسجد قرية نامول وسط حالة من الحزن والأسى.

ونعى نادي طلائع الجيش، امس الجمعة، لاعبه الناشئ في بيان رسمي جاء فيه “البقاء لله.. نادي طلائع الجيش ينعي ببالغ الحزن والأسى أسرة اللاعب يوسف إبراهيم رأفت الشيمي، ناشئ فريق كرة القدم مواليد 2009، الذي وافته المنية إثر حادث أليم بمدينة طوخ، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.