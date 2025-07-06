الداخلية السورية تعتقل عددا من ضباط النظام السابق في سلسلة عمليات نوعية باللاذقية

أعلنت وزارة الداخلية السورية، السبت، اعتقال عدد من ضباط النظام السابق في محافظة اللاذقية، خلال عدة عمليات أمنية نُفذت مؤخرا.

وفي بيان للوزارة جاء، “انطلاقاً من واجبنا في حفظ الأمن، وملاحقة المتورطين في جرائم الحرب، والعابثين بأمن المواطنين، نفّذت قيادة الأمن الداخلي، في محافظة اللاذقية خلال الفترة الماضية، سلسلة من العمليات النوعية الدقيقة، أسفرت عن توقيف عدد من ضباط النظام البائد، والمجرمين الذين ثبت تورطهم في انتهاكات جسيمة بحق أبناء شعبنا”.

وحسب الوزارة، فإن من أبرزالمعتقلين “العميد دعاس حسن علي، والعميد رامي منير اسماعيل، والعميد موفق نظير حيدر”، وعددا من “المجرمين” مثل “فراس مفيد سعيد، وفراس علي صبيح، وآصف رفعت سالم، والعقيد عمار محمد عمار”.

وأشارت الوزارة إلى أن عمليات المداهمة، جاءت بعد توفّر أدلة على ضلوعهم في ارتكاب جرائم حرب، وانتهاكات ممنهجة، خلال السنوات الماضية، وتورّطهم في عمليات تصفية وتعذيب، وإساءة استخدام للسلطة، ضمن سياسات القمع والاضطهاد، التي تبناها نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وفي الوقت نفسه، قالت الوزارة إنها نجحت في تفكيك “خلايا إرهابية”، متورطة في أحداث السادس من مارس/ آذار الماضي، “من أبرز عناصرها عمار شقيرة، الملقب بـ”أبو حيدر”، وأمير إسماعيل ناصيف، اللذان شاركا في عمليات إجرامية استهدفت أفرادًا من المؤسسات الأمنية والعسكرية، إضافة إلى مدنيين، وضُبطت بحوزتهما أسلحة وذخائر”، وفقا للوزارة.

وشهدت محافظات الساحل السوري هجمات متزامنة لفلول النظام السابق على مناطق استراتيجية، وطرق، وارتكازات أمنية، كانت الأعنف منذ سقوط النظام، ما أدى لسقوط عشرات القتلى والمصابين.