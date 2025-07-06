السيسي يوجه الحكومة المصرية لدراسة غلق بعض مناطق الدائري الإقليمي

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي حكومته، السبت، لسرعة اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمواجهة الأزمات المتكررة على الطريق الدائري الإقليمي.

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على فيسبوك، “وجّه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة، بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي، في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت، كما وجّه سيادته وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كافة الطرق، خاصة من حيث السرعة و الحمولة للحفاظ على أرواح و أموال المواطنين”.

ويشتهر الطريق الذي أقيم خلال السنوات القليلة الماضية بكثرة الحوادث بسبب تراجع الصيانة، وانعدام الرقابة المرورية، ما يشجع كثيرا من السائقين، على ارتكاب مخالفات جسيمة، تصل إلى القيادة بسرعة عالية في الاتجاه المعاكس.

وشهد الطريق عدة حوادث مروعة مؤخرا أبرزها، الأسبوع الماضي حيث لقي 19شخصا من قرية كفر السنابسة بمحافظة المنوفية، مصرعهم، نتيجة تصادم “ميكروباص” بسيارة نقل ثقيل، وهو ما دفع الكثيرين للمطالبة بإعادة فتح ملف تطوير وصيانة الطريق الإقليمي الذي يُعد أحد أهم المحاور الاستراتيجية في مصر.

الطريق يربط عددا من محافظات شمال مصر، بينها القاهرة، والجيزة، ويعد شريانا رئيسيا، لنقل البضائع والمواطنين، بشكل يومي.

وأثارت تصريحات لوزير النقل المصري، كامل الوزير عن الطريق، جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، ومطالبات بضرورة التدخل الحاسم، لوقف نزيف الدماء، بسبب الإهمال.